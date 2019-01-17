亞太第一間！　微軟全球最大「AI物聯網實驗室」落戶上海

▲上海將有微軟全球最大的AI與物聯網實驗室。圖為在洛杉磯微軟大樓上的標誌。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

微軟（中國）有限公司與上海市浦東新區於16日簽署戰略合作備忘錄，微軟的人工智慧和物聯網實驗室（IoT）決定落戶上海張江科學城人工智能島。根據備忘錄指出，這是微軟全球第3家、亞太首家，也是截至目前為止規模最大的類型實驗室。

《新華社》報導，微軟新成立的實驗室，是為了人工智慧和物廉往創新研發及產業化而專門設立的全球性研發機構，用意在推動製造、零售、醫療、金融及公共事務等行業的人工智慧和物聯網應用。實驗室的總面積為2800平方米，計畫於2019年4月開始正式營運。微軟除了上海之外，在該領域的另外2家全球實驗室，分別位於美國西雅圖和德國慕尼黑。

▲上海浦東新區。(圖／取自上海旅遊局網站)

微軟大中華區副總裁康容表示，「全世界最大的物聯網市場就在中國，人工智能和物聯網在中國還有很大的發展潛能」。康容說，微軟將把全球最好的技術帶到上海，有更多接地氣的應用，例如在製造業，若把機器人連接到人工智慧與智慧雲，工廠就可以做預測性維修而不只是低效的持續維修，機器人會自己告訴我們「它需要維修的時間」。

報導表示，作為上海全球科創中心建設的主陣地，浦東的人工智慧產業近年來發展快速，已聚集了上百家人工智慧相關企業和機構，形成了底層數據基礎、算法核心技術到行業賦能應用的生態體系。

張江集團董事長袁濤表示，人工智慧已滲透到各個領域，張江在原有集成電路和生物醫藥優勢產業基礎上，將朝人工智慧轉型升級，隨著多國產業巨頭到來，將有助中小企業一起成長。