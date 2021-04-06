機車皮帶斷了她推1km等救援！遇好心人「加油站很遠」送汽油暖哭

▲原PO機車皮帶半途斷掉，意外發生暖心插曲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真是好感動，我的眼淚都快掉下來。」一位女網友日前在臉書《爆怨2公社》貼文，說她3日下午騎車回家，結果機車皮帶突然斷掉，聯絡機車行救援後，就決定先推車往前走到比較安全的地方。沒想到，除了有人停下來問她是不是機車沒油了，之後更有轎車車主直接送上一瓶汽油，讓原PO直呼超溫暖。

這位女網友文中表示，當天她在菜市場收攤後，就騎車要返家，結果騎到台中后神路要經過交流道的時候，機車皮帶突然斷了，她就趕緊打電話通知機車行來救援。打完電話後，她擔心在新廣大橋上很危險，外加救援的車可能不好迴轉載車，就推著機車往前，打算到下個紅綠燈路口等待。

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結果推車的時候，先是有兩個好心路人停下車問她怎麼了，是否機車沒油。在她推了大概一公里，到一個路口停下來，跟機車行老闆確認位置後，突然來了一台黑色轎車，停在她對面，下車的是位男車主，「一名男子朝我走來，手上拿著一瓶寶特瓶，這名好心人，對我說，他剛剛經過，看到我推車，想說加油站還很遠，所以他直接去加油站，加了一小罐的汽油給我……」

▲好心車主見原PO在推車，主動跑去加油站加了一寶特瓶的油。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO忍不住感動得眼眶泛淚，「原來在我人生這麼低潮的時候，跌到谷底還爬不出來，還有這樣溫暖的人……」她不禁隔空感謝對方，「如果這位先生你也在社團，我是真心的感謝你，當時忙著聯絡，沒有特別跟你道謝！」「還有那兩位停下來關心我的兩位，謝謝你們……」

超暖心的故事，吸引超過8千多網友按讚，「雖然沒幫上忙，不過還是很感動，這是真的」、「這時候的言語跟幫助，都是滿滿的感動窩心」、「之前我是遇到房仲先生幫我推車，真的非常謝謝他」、「冷血的人很多，但慶幸在台灣熱心的人佔大多數」、「台灣還是有美麗風景的，希望能夠感染到所有人，願台灣更美好」、「我也被幫忙過，心存感激，內心激動想尖叫吶喊擁抱但不熟，只能淡定說謝謝。」