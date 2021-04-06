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聽到「叭噗」衝出去！下秒被甩尾...他怨「超難追」　網笑：賣緣份的

▲▼叭噗冰示意圖，非本文當事人。（示意圖／記者劉亭攝）

▲許多人都相當喜愛傳統的叭噗冰，不過現在卻越來越少見了。叭噗冰示意圖，非本文當事人。（示意圖／記者劉亭攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

「叭噗冰淇淋」是許多人的兒時回憶，夏天炎熱天氣來一球，不但便宜又消暑。一名網友日前發文表示，自己時常跟叭噗阿伯錯過，每次聽到聲音，出去的時候對方就不見了，就算騎車去追也很難追到，讓他不禁崩潰「哩碼騎卡慢咧」，引發不少網友共鳴。

這名網友在《爆怨2公社》發文，表示每次想要買叭噗冰淇淋都很困難，因為老闆總是邊按叭噗邊騎車，導致他每次聽到聲音出去後，車子早已不見了，或是在巷尾看到叭噗車出現時，騎車想要追上去，對方卻又會在轉個彎後消失，讓他直呼「到底是要賣給誰啦，哩碼騎卡慢咧（台語：你也騎慢一點）」。

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▲▼有網友指出，每次聽到叭噗聲追出去時，對方就已經消失。（圖／翻攝自Facebook社團／爆怨2公社）

▲網友抱怨叭噗車「超難追」。（圖／翻攝自Facebook社團／爆怨2公社）

許多網友看完原PO的分享後，紛紛表示也遇過類似經歷，留言「同感+1」、「聞聲不見人…害我昨天沒吃到」、「我們家這邊的也是，會先開窗戶大叫，叫老闆等一下」、「跟賣肉粽的一樣，哈哈哈」、「我們住樓上的喊破聲也一樣跑掉了」、「小時候都會先聽到叭噗聲就會先到門口攔截，等看到阿伯立馬攔車」、「跟按完門鈴的郵差，物流員一樣難追，問是誰？不回答，從4樓跑下來，只看到車尾燈，我容易嗎？」

也有網友開玩笑揭露了叭噗老闆的真正目的，表示「他只是在誘惑你」、「他只是來撩你的，不是來賣叭噗的」、「其實是想騙你起身運動」、「他就是要你跑一趟，讓你聽不到吃不到，考驗你那種人性的渴望」、「他是要告知你他來了，沒要賣的意思」、「他只是在叭前面的車而已」、「他賣的是緣份」、「大家都誤會了，他們只是出來兜風，叫賣看心情」。

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