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「台版朝聖之路」2021台灣文博會曝光！北回歸線串起17處特色端點

▲▼2021台灣文博會。（圖／台灣文博會提供）

▲2021台灣文博會公開「北回朝聖路」。（圖／台灣文博會提供）

記者林育綾／台北報導

2021台灣文博會來了！4月16日至25日將於華山文創園區登場「數據廟」，緊接松山文創園區「匯聚宮」、花博公園爭艷館「萬神殿」在4月21日至25日展出。而華山文化概念展區其一亮點，就是以23.5度北回歸線串起一條「台灣朝聖之路」，從澎湖到花蓮共跨越4大山脈，列舉17處特色端點，是一條看不見的「向內的路」，將於今年文博會曝光。

▲▼2021台灣文博會。（圖／台灣文博會提供）

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▲2021台灣文博會以「Supermicros數據廟－匯聚相信的力量」為題。（圖／台灣文博會提供）

台灣文博會已邁入第10年，去年因疫情停擺，如今耗時2年籌備，以「Supermicros數據廟－匯聚相信的力量」為題，華山文化概念展區將於4月16日至25日登場；緊接松山文創園區以設計品牌為主題打造「匯聚宮」、花博公園爭艷館以圖像授權為主題打造「萬神殿」，在4月21日至25日展出；同時還有主題選品店及線上文博會專區，線上線下同步登場。

▲▼「2021台灣文博會」展前記者會，三大展區、策展概念、選品搶先曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲「2021台灣文博會」邀請龔書章（左）擔任總顧問、豪華朗機工的林昆穎（右）擔任總策展人。（圖／記者林育綾攝）

此次邀請建築跨域資深策展人龔書章擔任總顧問、豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展人，用「匯聚相信的力量」貫穿三大展區。而在華山文化概念展區其中一個亮點，就是地方總論館的「北回朝聖路」，由種籽設計淦克萍總監策畫，以23.5度北回歸線，串起台灣風土文化、自然生態物產。

由於地球五大緯線之一的「北回歸線」沿線，多敗是乾燥的沙漠氣候，唯有台灣生態多樣、物產豐饒，因此在北回歸線穿針引線下，從澎湖虎井嶼到花蓮靜浦，跨越4大山脈，從海平面到3952公尺的玉山制高點，列舉了17處特色端點，為台灣啟動一條「向內的路」。淦克萍透露，這是一條看不見的「內在的路」，歡迎大家到今年文博會探索。

▲▼「2021台灣文博會」展前記者會，三大展區、策展概念、選品搶先曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲「北回朝聖路」由種籽設計淦克萍總監策畫。（圖／記者林育綾攝）

「地方總論館」更進一步以北回歸線牽起「嘉義縣館」與「花蓮縣館」。其中嘉義縣館以「照起工」為名打造，由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀空間，帶領觀眾進入台灣傳統戲劇的彩樓後臺，欣賞嘉義縣18鄉鎮「逗鬧熱」的拼場，呈現地方扎實的百工百態。

▲▼2021台灣文博會。（圖／台灣文博會提供）

▲嘉義縣館以「照起工」為名打造，由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀空間。（圖／台灣文博會提供）

而花蓮縣館打造「據說考古隊」，由偶然設計平台發起人曾令理策劃，邀請民眾化身為考古隊的成員，在6個花蓮傳說與軼事壁畫之間穿梭，從石頭紋理中挖掘不為人知的花蓮故事。

▲▼「2021台灣文博會」展前記者會，三大展區、策展概念、選品搶先曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲花蓮縣館打造「據說考古隊」，由偶然設計平台發起人曾令理策劃。（圖／記者林育綾攝）

文化部次長李靜慧提到，台灣文博會走過10年，從最初的純商展模式，歷經轉型引入策展、跨領域合作，為展會注入豐富的文化內涵，10年來參觀人次「成長5倍」，從2010年的6.4萬，到2019年多達35萬人，產值更成長4倍。

台灣設計研究院長張基義也特別提到，今年文博會的一大特點是「展中有商，商中有展」，在華山的文化概念展區，透過特色商品選物，將精彩的展覽內容與臺灣在地文創商品結合；在松山文創園區的設計品牌區，以及花博爭艷館的圖像授權展區，則在商展以外，也加入了策展區，希望達到「商策合一」的目標。

▲▼2021台灣文博會。（圖／台灣文博會提供）

▲▼2021台灣文博會以「Supermicros數據廟－匯聚相信的力量」為題，讓「商策合一」。（圖／台灣文博會提供）

▲▼2021台灣文博會。（圖／台灣文博會提供）

文化部在台灣文博會期間，也特別推出「藝FUN NEXT」會員專屬優惠，凡會員可獲得「6+1」張消費滿600元折抵50元的優惠券，其中6張於文博會現場使用、1張於線上專區（臺灣文博會線上買「Get Buy」專區4月12日率先上線）使用，還有更多設計品牌、IP圖像創作者的加碼優惠。

＊相關資訊：2021台灣文博會官網2021台灣文博會臉書

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