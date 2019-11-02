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兩岸鄉村振興論壇　專家聚焦「從村民著手」

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▲▼ 兩岸文博會,廈門文博會,兩岸鄉村振興論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲兩岸鄉村振興論壇在廈門文博會舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

海峽兩岸鄉村振興論壇2日在廈門文博會舉行，兩岸專家在論壇上分享了許多實際案例，也檢討在鄉村振興過程中產生的問題。《鄉愁經濟學堂》社長、台大建築與城鄉研究所博士林德福表示，大陸在環境空間改造的速度非常快，但在處理人跟資源的運用上相對慢很多，「兩方面的進度必須一致，計劃才有可行性，否則工程完成了，人的部分跟不上，就停在那，慢慢往下掉。」

九七華夏鄉村文旅總經理洪金聰以「誰的鄉村，什麼樣的鄉村振興？」為主題演講，他表示，福建省住建廳先前曾公布一批美麗鄉村的負面案例，展示的是在鄉村振興戰略提出之後，非常主動想要發展鄉村時，恰恰在這個過程中建設了很多回不去的故鄉，「為什麼會出現這樣的情況？跟自發建設的一樣，往往是方法不當或者是有些工作失誤，或者很著急想建成，出現很多破壞性建設或建設性破壞。」

▼《鄉愁經濟學堂》社長林德福。

▲▼ 兩岸文博會,廈門文博會,兩岸鄉村振興論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

洪金聰指出，鄉村振興有一個重要的內涵，是建立一個村裡人面對城裡人的文化自信，這個自信來源於多個方面，來源於經濟、生活富裕等各個方面，「所以這個時候需要一個城鄉共榮共生的鄉村，第一部分就是關於『誰的鄉村』，我們認為這是一個城鄉共榮共生的鄉村。」

洪金聰提到，他們一直倡導團隊進入鄉村裡進行，陪伴式的發動村民主體性，從「要我做」轉變成「我要做」，「這裡面很多工作並不是特別宏大，一定要是什麼大手筆，而是要從很小的一些事情中做就可以了。」

洪金聰指出，鄉村振興越到現在的階段，越有跟城市結合的需要，「什麼樣的鄉村振興，我們的答案就是城鄉的積極性在這個過程中充分的發揮，城鄉互聯互通，是可運營的鄉村振興。」

洪金聰說，以他們團隊的角度，鄉村建設是產業重點，不是旅遊，「我們在過程中會倡導鄉村的運營，希望運營通過輕資產，通過在這個過程中在鄉村振興做一些增值。」

▲▼ 兩岸文博會,廈門文博會,兩岸鄉村振興論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

《鄉愁經濟學堂》社長林德福分享了他在廣東韶關的一項鄉村振興計劃，他指出，做農村不能只關注農村，必須從「城鄉」來思考，不理解城市城市，就很難了解農村，「根據六普人口數據資料，過去20幾年來，人都往珠三角、長三角、京津冀跑，廣州在2000年時有1000萬人，到了2016年上升到1400萬人，深圳也從700萬人升至1200萬人，簡單的說，就是年輕勞力都往城市去了。」

林德福表示，會形成這樣的趨勢，原因非常複雜，但有兩個重要原因，一個是教育資源、一個是醫療，這兩個因素若不能改變，城鄉不對等的結構很難翻轉，全世界都是如此，「在這樣的情況下，農村只會越來越弱。」

林德福提到，要解決這樣的問題，就得把城市的人、資源引回來，但只把資源跟人引回來也還不夠，「廣州有一個鄉賢事業有成回鄉，給每一戶村民蓋了一棟別墅，可是反而產生新的問題，村民開始想，為什麼你家比我家大，為什麼你家位置比較好，關心的是資源分配的公平。」

▲▼ 兩岸文博會,廈門文博會,兩岸鄉村振興論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

林德福表示，除了把資源引進來，更重要的是農村自己這些人，只有在地人越有可獨立自主的人格，才越能有與他人合作的基礎，「這方面，我們叫外聯＋內造，嘗試讓農村有自己發展的可能，又可以將資源引回來。」

林德福還說，大陸在做環境，做空間改造，做建設的能力遠遠超過了台灣，但是處理人跟資源的運用上，相對較慢，「簡單說，就是兩條腿，一條腿跑得太快，另外一條腿長不出來，所以走起來就一跛一跛的。」

林德福指出，環境空間的改造應該緩一點，人和資源，也就是外聯內造的工作應該嘗試快一點，「如果讓兩條腿稍微均勻一點，鄉村振興才比較可行，否則會面臨一個狀況，假如同一件事要做五年，工程建設一年、兩年就做完了，但是後面跟不上，結果那個東西就停在那，慢慢往下掉，人在三年內又跟不上。如果兩條腿慢慢走五年，走得雖然沒有像原來那麼好，但是走得比較穩，而未來再五年就更有機會。」

▲▼ 兩岸文博會,廈門文博會,兩岸鄉村振興論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

林德福提到，在鄉村振興的過程中，最關鍵的還是目前留在鄉村的這批人，「如果不能啓動他們愛自己的農村，願意留在這個農村，連他們都不在意的時候，要怎麼吸引外面的人？」

林德福強調，第一步是要在地村民還願意留在農村，願意關心愛護自己的農村，「大家可能會想，現在的村民素質不夠，但是我自己的經驗是這樣的，其實是我們給他們的機會不夠。農村不是不願意，只是當他看不到希望的時候，他覺得沒有未來，當然會走，如果讓他找到一點可能，找到一點希望，相信當地的村民有足夠的能力和條件創造自己的機會。啓動在地原有的村民，自己關心自己，才能讓外聯成功。」

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