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台東利用縮時攝影大小通「抓」　亂丟菸蒂可罰1200至6000罰鍰

▲ 台東縣府利用縮時攝影大小通「抓」，亂丟菸蒂可罰1200至6000罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東縣府利用縮時攝影大小通「抓」，亂丟菸蒂可罰1200至6000罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行走在道路上，容易見到路邊處或水溝裡許多菸蒂影響市容，台東縣為減少亂丟所造成的環境髒亂，除了提供檢舉獎金提升民眾監督效率，環保局也啟用科技執法大小通「抓」，針對違法傾倒廢棄物架設縮時攝影機蒐證，甚至連亂丟菸蒂也能拍攝清晰進行告發，呼籲民眾隨手將菸蒂丟入垃圾桶，否則經發現違規事實將會開罰，得不償失。

縣政府表示，台東正逐步打造全台最適合「慢生活」、「慢經濟」城市，好的環境衛生讓民眾及遊客樂於慢步在大街小巷中探索，對於環境衛生管理近年已有所提升，自2018年起利用縮時攝影能取締亂丟垃圾的民眾，連隨手丟棄微小的菸頭也能拍的一清二楚，提醒民眾應養成良好的習慣，不管是大型或小型垃圾都要妥善處理，減少對居住環境的破壞，做為全球第一的好客城市台東會盡善盡美。

環保局說明，隨意丟棄菸蒂造成環境髒亂及加重清潔人員的負擔，除了民眾檢舉管道加以裁罰，縮時攝影拍攝民眾隨意棄置廢棄物時，也有可能被拍攝到隨手丟菸蒂的畫面，只要違規事實明確，都會依據廢棄物清理法處以1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾應隨手將菸蒂丟入垃圾桶，舉手之勞便能對環境的永續經營多盡一份心力。

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