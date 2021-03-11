無預警停飛挨罰300萬不服提告　法院認民航局有理判遠航敗訴

▲遠航掏空案爆發前，於2019年12月無預警停飛，不服遭民航局開罰300萬提告，法院11日判決敗訴。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

前遠航董座張綱維，涉嫌掏空公司35.9億，案件目前由台北法院審理中，而在掏空案爆發前，遠航就因於2019年12月12日無預警宣布停飛，多天登上媒體版面，交通部民航局則在2020年1月底，廢止遠航的運輸許可，並裁罰300萬罰鍰，遠航不服遭罰300萬提告，台北高等行政法院11日判遠航敗訴。

遠航在宣布停飛後，董座張綱維也爆出一堆瞎事，先是疑似流出遺書，之後雖召開記者會，澄清遠航只是資金沒到位、沒有要結束營運，遺書也只是一時心情不好，更稱遠航是「雙子座」需要溫暖，讓眾人相當傻眼。

民航局於2020年1月底，依遠航未依須提早60天申請的規定，就自行臨時停止營運，廢止遠航的運輸許可，遠航不服提起訴願，或撤銷廢照處分，但罰鍰300萬部分維持原認定；遠航再提行政訴訟。

法院認為，遠航未依先提前通報才能停止營運的規定，便自行停止民用航空運輸業務，使數百位民眾、上千名員工陷入恐慌，直到隔天才開記者會稱「烏龍一場」，將經營視為兒戲、對國內航運造成重大衝擊，顯見遠航當時的公司治理及內部控制已失靈，民航局裁罰有理，判遠航敗訴。

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