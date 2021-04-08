聯結車違停佔3車格！高雄女騎士路過撞上慘摔　聯結車駕駛慘了

▲聯結車駕駛違規停車害女騎士撞上慘摔，駕駛除了得吃上違規停車的罰單，還得負擔女騎士受傷及車損的費用。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名46歲的詹姓女子今（8日）凌晨12點騎車回家時，行經鳳山區中崙一路與油管路口，疑似因為精神不濟撞上違規停於路旁的聯結車尾，詹女撞車後連人帶車倒地，所幸人意識清醒、僅有左腿受傷，警方指出，這起意外的肇因主要是停放在路旁的聯結車未停放在大型車該停的位置，反而佔用了一般自小客車的停車格三格，待警方釐清事故原因後，聯結車駕駛除了得賠償受傷女騎士的損失外，還得收到違停罰單。

警方指出，這起意外發生在8日凌晨12點多，46歲的詹女騎乘機車經過中崙一路與油管路口時，疑似因為精神不濟，意外撞上違停在一般停車格的聯結車，女騎士連人帶車倒地，所幸僅有腿部擦挫傷，送醫急救後人沒有大礙。

據鳳山交通分隊分隊長董志杉表示，一般停車格長約5米，但違停的聯結車車身約長13到15米，因為車身長、停放時違規佔用了3個路邊車格，本身得被依據道路交通管理處罰條例開罰600到1200元；且違停的聯結車意外害女騎士撞上慘摔，聯結車駕駛還得負擔女騎士受傷及車損的相關賠償，為了一時停放車輛方便而釀禍，可以說是得不償失，

▲聯結車駕駛違規停車害女騎士撞上慘摔，駕駛除了得吃上違規停車的罰單，還得負擔女騎士受傷及車損的費用。（圖／記者黃子倩翻攝）

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