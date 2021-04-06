台88「謀殺式鬼切」畫面曝　大貨車秒換車道...後方駕駛大驚

▲突變換車道超車，屏東警分局最高罰6千元 。（圖／翻拍重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心臉書）

記者陳崑福／屏東報導

一台大貨車4日下午行經台88快速道路時，突然變換車道超車，導致內側車道駕駛險些閃避不及，險象環生，駕駛將影片PO上網，引來網友熱烈討論，轄區的屏東警分局6日表示，大貨車駕駛人這種行為，已違反道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。

▲警方對此做說明。

有網友於社群媒體上傳4月4日13時許，屏東縣境內台88快速道路橋上未保持行車安全距離一段影片，屏東警分局於網路巡查發現，進行了解，經查是一部自用大貨車沿台88快速道路東向西外側車道行駛至13.4公里處，突然變換車道超車，導致內側車道駕駛險些閃避不及。

警方檢視行車紀錄器畫面，自用大貨車超車行為已違反道路交通管理處罰條例第33條1項2款：「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者(未保持安全距離)，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。」

屏東警分局在此呼籲，用路人於行車時務必注意前方路況，並保持行車安全距離，以維護其他用路人行車安全。

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