　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台88「謀殺式鬼切」畫面曝　大貨車秒換車道...後方駕駛大驚

▲突變換車道超車，屏東警分局最高罰6千元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲突變換車道超車，屏東警分局最高罰6千元 。（圖／翻拍重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心臉書）

記者陳崑福／屏東報導

一台大貨車4日下午行經台88快速道路時，突然變換車道超車，導致內側車道駕駛險些閃避不及，險象環生，駕駛將影片PO上網，引來網友熱烈討論，轄區的屏東警分局6日表示，大貨車駕駛人這種行為，已違反道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。

▲突變換車道超車，屏東警分局最高罰6千元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方對此做說明。

有網友於社群媒體上傳4月4日13時許，屏東縣境內台88快速道路橋上未保持行車安全距離一段影片，屏東警分局於網路巡查發現，進行了解，經查是一部自用大貨車沿台88快速道路東向西外側車道行駛至13.4公里處，突然變換車道超車，導致內側車道駕駛險些閃避不及。

警方檢視行車紀錄器畫面，自用大貨車超車行為已違反道路交通管理處罰條例第33條1項2款：「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者(未保持安全距離)，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。」

屏東警分局在此呼籲，用路人於行車時務必注意前方路況，並保持行車安全距離，以維護其他用路人行車安全。

►Her今天推出「SK-II青春露」限量加大版330ml原價7980元，特價5290元

ET快訊
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下
因賈靜雯痛斬婚姻　女星淡出15年「超狂近況」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

北捷北環段Y19A站蓋新北產業園區旁…廠商提告喊停　法院判決出爐

快訊／地院核准！「即刻查封」李義祥、東新營造財產3.76億元

清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

檢警突襲「事故地工寮」　扣走電腦、施工計畫表一大袋文件

「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

9:31第一通報案找到了！男乘客「視訊煉獄」傳位置：站的都不在了吧

李義祥「3大謊言」被戳破！影像連環曝光　堆輪胎害死50條人命

北捷北環段Y19A站蓋新北產業園區旁…廠商提告喊停　法院判決出爐

快訊／地院核准！「即刻查封」李義祥、東新營造財產3.76億元

清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼：慘劇竟變大內宣

李沛旭「比館長大隻」練出超巨手臂肌　衰挨酸民嘲諷…親揭真相！

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

古林睿煬最速155狂飆9K！林岱安敲隊史2200轟　獅6比1勝悍將

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

李義祥「3大謊言」被戳破　堆輪胎害50命

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

更多熱門

相關新聞

綠鬣蜥攻陷小琉球！身長1米逛騎樓民眾看傻

綠鬣蜥攻陷小琉球！身長1米逛騎樓民眾看傻

屏東縣離島的小琉球一間民宅發現一隻美洲綠鬣蜥，住戶嚇得報請消防分隊人員捕抓，消防人員利用捕獸網及防護裝備將牠捕獲帶回；這是小琉球第3起捕抓美洲綠鬣蜥紀錄，當地擔心綠鬣蜥已從本島擴散至離島；縣府農業處則認為在地飼主棄養。

阿伯騎電動腳踏車「顧路」　警察父女檔護送返家

阿伯騎電動腳踏車「顧路」　警察父女檔護送返家

阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

即／中火偷重啟3號機！市府最重將罰2千萬

即／中火偷重啟3號機！市府最重將罰2千萬

快訊／屏東民宅起火　房內驚見男焦屍

快訊／屏東民宅起火　房內驚見男焦屍

關鍵字：

屏東台88超車距離開罰

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面