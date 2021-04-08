藍委提保存第8節車廂遭噓　網戰翻：日本早就做…台灣至少落後20年

▲408次太魯閣號第8節車廂。（圖／記者黃國霖攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵太魯閣意外造成50人喪生慘劇，而「第8節車廂」首當其衝撞上隧道，導致車頭被削掉一半，畫面相當怵目驚心，國民黨立委葉毓蘭就提議要把第8節車廂「永久保存」，用來提醒政府人命不能這麼不值錢。不過，有網友就在PTT討論，日本早已有這樣的做法，批評政府金魚腦過兩周就忘記教訓，台灣的安全意識至少落後日本20年。

葉毓蘭表示，408車次太魯閣號是在台灣服役剛滿5年的TEMU1000型電聯車，發生事故後，50條人命灰飛煙滅，「這也是政府應作為而不作為，上下交相賊的鐵證」，因此建議應該把第8節車廂永久保存，放在距離總統府、行政院、監察院最近的228公園，做為提醒政府台灣人的人命不能這麼不值錢的紀念碑。

PTT上也掀起討論「保存第8節車廂」的看法，有網友表示，委員講的提議乍看之下很離譜，但在日本早就做一大堆類似的事情；網友舉例，發生至今已經15年的福知山線事故，JR西日本仍然放在首頁提醒著大家，JR東日本甚至早在2002年就特別蓋了一間博物館，專門原汁原味展示這些事故後的列車屍體，包括2014年2月京浜東北線出軌翻覆的車輛、2011年3月東日本大地震出軌車輛。

網友表示，因為日本鐵道事故少，其實裡面展示品不多，而且大部分都是天災相關（地震）的事故，大概一小時就能逛完的程度，若出現像這次太魯閣的事故應該會被當成鎮館之寶吧，他也感嘆，「台灣人的安全意識，至少落後日本20年」。

不少網友留言，「日本應該給台灣官員上一課，道德倫理社會死亡」、「笑政府不敢」、「難怪日本軌道這麼強！」、「今天公祭、明天忘記」、「這韓日，這種事故紀念博物館真的做的不錯」。

有網友也嘲諷，「如果把空難跟陸地事故全擺在博物館，兩個故宮也擺不下，要分批輪著開特展」、「就事論事，八成對，可惜顏色不對會被871噓」、「很多人想忘記，你這樣打到痛處」、「台灣人只要記得228就好了」、「笑了，又要難道你要投kmt嗎？」。

其他人也看了這些...

►證實收到林佳龍辭呈 蘇貞昌：現在不討論這個

►蘇貞昌為太魯閣號意外鞠躬道歉 「緊盯台鐵改革」

►國民黨揭：蘇貞昌緊握局長人事權 曾阻擋「台鐵改革推動小組」

►振興一下我們的美麗