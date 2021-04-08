花縣府嗆甩鍋重大工安責任　工程會：依法論事

▲太魯閣號出軌事件造成重大傷亡。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外釀50死，掀起各界檢討聲浪。公共工程委員會主委吳澤成 8日答詢時表示，「義祥營造」若被判有罪，沒有通報是花蓮縣政府的問題；對此，花縣反擊，指工程會甩鍋重大工安意外的責任。對此，工程會發布新聞稿強調，這是依法論事，花縣府「容有誤解」。

立法院交通委員會8日邀請工程會就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告，民眾黨立委邱臣遠質疑，「義祥營造」已被判決有罪，但為何未啟動停權？工程會主委吳澤成表示，如果確定有判決，但沒有通報，是花縣府的問題。

對此，花蓮縣政府反擊吳澤成張冠李戴、魚目混珠，甩鍋重大工安意外的責任，實為模糊焦點，企圖規避工程會應負起的責任。花縣府指出「鐵路行車安全改善六年計劃（北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程）」得標承包廠商為「東新營造有限公司」，非「義祥工業社」或「義程營造」。

針對花縣府的反擊，工程會鄭重表示，「依法論事，縣府容有誤解」，義程營造參與花蓮縣政府採購，於104年11月至12月間確實發生以不實文件請款之情形。

按當時政府採購法第101條第1項第4款規定：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。」機關應踐行上開規定。

工程會指出，由花蓮縣政府新聞稿可知，縣府已知義程營造有履約請款文件登載不實行為，並主動移送檢調及提出告訴，但縣府為何未依規定啟動停權程序？工程會曾於4月4日間以通訊軟體請問花蓮縣政府人員，獲復請以公文詢問，工程會已於4月7日行文縣府瞭解中。