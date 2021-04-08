改善空氣品質　台南市720座鍋爐汰換更新

▲台南市環保局指出，南市列管890座須改善的鍋爐，720座已汰換完成，乾淨燃料大幅增加76％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

工商業的「鍋爐」設備，所用的燃料包括重油、生煤、天然氣、液化石油氣等，台南市政府為改善空氣品質，積極輔導業者鍋爐改用低污染的液化石油氣、天然氣燃料，台南市列管890座須改善的鍋爐，720座已汰換完成，乾淨燃料大幅增加76％。

台南市長黃偉哲表示，市政府重視空氣品質，持續透過制定對應管制對策、掌握污染源以及稽查等方式改善之外，也滾動檢討相關問題。近10年來台南市PM2.5、粒狀污染物濃度持續改善。公部門會繼續努力，也盼民間企業、民眾一起配合。

鍋爐為熱能供應設備，工廠、商業界的旅宿業等都可能用到，台南市2012年起即著輔導須改善的鍋爐更新，以改善粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物等污染物排放量。

環保局表示，目前為止，全市使用重油、生煤等污染性較高的鍋爐已有720座汰換完成，工業鍋爐佔497座，汰換數量全國第一。經統計，汰換720座鍋爐削減粒狀污染物735公噸、硫氧化物2485公噸、氮氧化物1242公噸。尚未汰換的鍋爐，環保局將加強稽查並追蹤改善進度。

環保局局長謝世傑提醒業者，2020年7月1日起除經申請核准改善展延之鍋爐外，皆須符合「鍋爐空氣污染物排放標準」，環保局並針對剩餘13座尚未完成改善之鍋爐，至今已進行抽測6座，當中3座已符合標準，1座鍋爐仍未達標準，2座檢測數值近期出爐，為了有效追查業者不當排放及改善情形，後續仍不定期加強稽查檢測，若經檢測超標，將處新台幣10萬元以上至2000萬元以下罰鍰。

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