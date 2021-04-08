武漢解封週年　世衛專家評：為全球新冠防控帶來希望

▲大陸武漢於4月8日解除封城。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸於2020年初爆發新冠肺炎，湖北武漢首當其衝，封城長達76天，成功避免疫情持續向外地擴散。世衛專家任明輝於「武漢解封週年」前夕表示，武漢的解禁不僅是中國新冠防控最重要的一個轉折點，也為全球的新冠防控帶來了希望，「採取封城等一系列嚴格防控措施行之有效，這已在其他國家和地區的借鑒和實施中得到驗證。」

▲武漢封城時，嚴格管制民眾進出，對外交通全部中斷。（圖／CFP）

新冠肺炎疫情在湖北肆虐，武漢封城76日後，於2020年4月8日正式解封，象徵疫情得到緩解，民眾不再受到出入限制。對此，世界衛生組織「全民健康覆蓋及傳染病和非傳染性疾病事務」助理總幹事任明輝昨（7）日指出，部分研究機構的數據模型分析表明，武漢的封城防控措施結合中國全國範圍內的人員、交通限制措施，減少了新冠病毒的持續傳播，對中國乃至全球的疫情遏制起到了至關重要的作用。

任明輝表示，隨著疫情蔓延，義大利、西班牙、法國、印度等很多國家也陸續採取了類似的封城措施，「甚至在目前，一些疫情出現反覆的國家和地區，不得不採取第二次甚至第三次封城措施，以遏制疫情的持續蔓延。」

▲武漢封城後，熙來攘往的人群不再，整座城市彷彿時間暫停。（圖／記者魏有德攝）

任明輝強調，武漢的解禁不僅是中國新冠防控最重要的一個轉折點，也為全球的新冠防控帶來了希望，「面對這一罕見的、人類歷史上重要的一次新生傳染病暴發，採取封城等一系列嚴格防控措施是行之有效的，這已在其他國家和地區的借鑒和實施中得到驗證。」

