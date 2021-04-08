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附餐牛丼沒飯客怒告詐欺！店長拿廣告照喊冤　攻防過程令人驚掉牙

▲▼烏龍麵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲買烏龍麵套餐發現附餐豬丼或牛丼沒有白飯，因此告業者詐欺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

知名連鎖烏龍麵店推出超值烏龍麵單人套餐券，高雄一位吳姓男子花了168元買了套餐券後，發現附餐的豬丼、牛丼沒有白飯，認為這樣不算是完整的豬丼與牛丼，為此和業者爭執，更告店家詐欺，全案經高雄地檢署調查，檢方認為廣告照片本來就沒附白飯，偵結不起訴王姓主管。

根據不起訴處分書指出，吳男於去年6月8日在網路上買了下殺58折的168元「狂銷熱賣日式手作烏龍麵單人套餐」，並電話向店家預約會於109年8月6日過去用餐，但店家告知，餐券中的牛丼豬丼並沒有附白飯，吳男就在電話中與王姓店長起爭執。

王姓店長表示，前後接到兩次吳男電話，第一次向他告知餐品不能外帶，但可以打包，另外他詢問餐券商品內容，牛丼豬丼就如同照片，並沒有飯，但吳男與他爭論牛豬丼是要有飯的，王姓店長因不想在電話中與他爭論，因此答應如果他來用餐會提供白飯。

王店長指出，對方第二次打電話來，又爭論餐點是否能外帶，而當吳男第三度來電，指定將於隔天下午3點到店裡取餐時，王女告知他，店裡只營業到2點，吳又改口說那10分鐘後他會去拿，後來又因為外帶小菜能不能用塑膠帶打包等問題，吳男又不高興，隨即取消餐點，接著他就去警局告店家做生意不老實，控訴牛丼沒有飯，憤提告詐欺罪。

雄檢偵查時，王女拿出優惠套餐照片，指套餐內容除了烏龍麵、小菜、飲料外，還有一盤肉，是真的沒有白飯，且店裡也願意免費提供白飯，事後吳男餐券過期沒來取餐，店裡也退款給他，檢方也認為吳男沒有財產上的損失，此案應尋求民事途徑解決，偵結後處分王姓店長不起訴。

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