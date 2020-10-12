點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」　店家回應：沒有不衛生

▲牛丼吃到抹布。（圖／翻攝網路）



記者柯振中、黃士原／新北報導

外送平台十分方便，直接點餐叫外賣，可以不用出門就吃到熱騰騰的餐點。不過，新北一名女子12日點了某家丼飯外送，沒想到送來時，打開白飯，竟然看見「熱騰騰」的抹布，上面還沾有泡泡，讓她當場傻眼。

這名女子在臉書社團「爆怨公社」中分享，她12日晚餐點了某家丼飯連鎖店的牛肉丼飯，還加點了小菜等等物品。不過，由於外觀不透明，她從外送員手中接到餐點時，沒有辦法確認餐點狀況，只能進家門再打開。

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沒想到，她才剛打開主餐，竟然發現白飯摻雜了「熱騰騰抹布」，上面還有泡泡，讓她不禁自我消遣，「今天的晚餐吃抹布。」由於找不到店家的電話，只能找其他分店打過去，希望能藉此通知店家。

依據女子公布的照片、影片，餐點外觀沒有任何異常，但打開上蓋，白飯裡竟然混了一條藍色抹布，邊緣還有泡泡，上方也有壓過的痕跡，看起來相當噁心。

▼餐點內出現抹布，店家回應了。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）



眾多網友看完噁心的餐點，氣炸留言回應，「如果是真的、這家店可以關門了、扯」、「所以是白米飯佐整條抹布？還是抹布佐香米飯」、「頭髮也就算了，這是整整一條抹布餒」、「太扯了！這麼明顯、出餐沒看到？這員工到底是有多恨老闆啊？」

不過，也有網友質疑，這起事件是否為惡搞影片，因為摻入抹布太過誇張。對此，女子也公開點外送的證據，時間為「10月12日下午5點17分」，而入鏡的餐點也與女子在平台上點的清單相同。

對此，該家牛丼店指出，這是相當嚴重的錯誤，已經派人前往客戶家中道歉，也退還餐點費用。店家說明，該塊布並非擦拭、清潔使用的布，而是「煮飯專用布」，不會沾染髒汙，但並非可食用的米飯，也不該出現在客戶的餐盒，未來會避免相同狀況再發生。

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