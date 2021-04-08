迎媽祖！「超商X鎮瀾宮」聯名口罩來了　金牛、MAZU款有戴有保庇

▲萊爾富推大甲鎮瀾宮聯名醫療口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

每年備受矚目的宗教盛事之一「媽祖遶境」，去年因疫情紛紛取消或縮小規模，不過今年考量疫情趨緩，包括台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月9日起駕、苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖則於4月11日出發，看準周邊商機，超商也驚喜推出鎮瀾宮聯名醫療口罩一共4款，除了有秩序帽、紀念帽圖案款口罩外，還有金牛、招財牛等款，可愛又應景，即日起限量開賣。

▲4款聯名口罩即日起於萊爾富門市限量開賣。

「萊爾富X大甲鎮瀾宮」聯名口罩來了，這次一共推出4款選擇，其中，「鎮瀾宮秩序款」、「鎮瀾宮紀念款」是特別為2021大甲媽祖遶境設計，口罩上的圖案與廟方推出的秩序帽、紀念帽圖案相同，就是要讓當初沒買到帽子的民眾也能一起「瘋媽祖」；另外2款則是「鎮瀾宮金牛款」、「鎮瀾宮招財牛款」，口罩上結合了牛年元素，十分可愛，還印上大甲媽與鎮瀾宮的雙鋼印，即日起於全門市正式開賣，數量有限、售完為止。

▲中衛xPORTER聯名口罩。（圖／業者提供

另，PORTER INTERNATIONAL近日也和CSD中衛合作，一口氣推出3大系列7款聯名口罩，其中，「ADV_LABEL」系列以黑白二底色搭配不規則、運動中的線條，簡單中帶有變化；應景牛年推出的「CNY」系列，以重疊圓圈、交錯線條具象牛發音狀聲詞「MOO」視覺，巧妙運用簡單幾何元素呈現牛年意象，搭配橄欖綠、駝棕色系，呈現出個性化又不俗的低調風格。

而「TRADE」系列則利用簡單線條勾勒出變形蟲花紋，採用灰色、深藍色及橄欖綠3種顏色，並以大地色系為設計發想，融入中性工裝風，整體風格內斂且多樣化，以上7款口罩今（8）日中午12點於PChome 24h購物、momo購物網開賣，每人限購1盒。

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