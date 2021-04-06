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中衛x PORTER聯名口罩3大系列7款花色　2大電商4／8中午一次開賣

中衛x PORTER聯名口罩（圖／Mmomo購物網提供）

▲中衛x PORTER聯名口罩，推出ADV_LABLE、CNY、TRADE 3系列共7種款式。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

特殊限定口罩持續搶市，前陣子的櫻桃小丸子、蠟筆小新等卡通款口罩接連上架，超萌的角色與圖案再掀一波搶購熱潮，而這次又有造型口罩引發話題熱度，是由中衛與PORTER兩大品牌共同打造的設計款口罩，一推出就引起時尚圈關注，3大系列7種款式，2大電商平台將於4/8中午12點開賣。

PORTER INTERNATIONAL與CSD中衛延續去年合作暢銷包款概念，此次一口氣推出3大系列7種款式聯名限定口罩，「ADV_LABEL」系列以黑白二底色搭配不規則、運動中的線條，簡單中帶有變化；應景牛年推出的「CNY」系列，以重疊的圓圈、交錯的線條具象牛發音狀聲詞「MOO」視覺，巧妙運用簡單幾何元素呈現牛年意象，搭配橄欖綠、駝棕色系，呈現出個性化又不俗的低調風格。

「TRADE」系列利用簡單線條勾勒出變形蟲花紋，採用灰色、深藍色與橄欖綠3種顏色，並以大地色系為設計發想，融入中性的工裝風，整體風格內斂且多樣化。想入手的潮男潮女，「CSD X PORTER INTERNATIONAL聯名口罩」將於4/8中午12點在PChome 24h購物、momo購物網一次上架開賣，單盒30片裝，售價450元，每人限購一盒。

防疫不鬆懈，東森購物ETmall持續推出各款MIT醫療口罩，並搭配面膜、護手霜、眼霜、保健食品等推出精選保養口罩組合，祭出限時1折起。

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