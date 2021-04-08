李義祥被判刑還拿標案　交通部：這花蓮縣政府要判斷

▲交通部次長王國材。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

「義祥工業社」工程車2日從邊坡滑落，導致台鐵太魯閣號出軌，釀50死逾200傷，但義祥負責人李義祥屢遭開罰，今年2月三審被判有期徒刑6個月定讞，依法3年內不得標案，仍被抓包2020年得標兩件花蓮縣府的標案。對此，交通部次長王國材8日受訪時表示，此案是花蓮縣政府執行，要由他們判斷違反採購法的哪一條並進行公告。

民眾黨立委高虹安昨在交通委員會質詢時揭露，引發事故之承包商「義祥工業社」，與負責人同為李義祥的「義程營造有限公司」，有諸多不良紀錄仍持續得標。她指出，李義祥今年2月三審被判有期徒刑6個月定讞，依據政府採購法第103條，應3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，也不能成為分包廠商。然而，「義程營造」在2020年時還有得標兩件花蓮縣政府標案，以及一件交通部公路總局標案，高虹安質疑，為什麼明顯應公告拒絕往來的公司，還能繼續投標政府標案並得標？

交通部次長王國材會前受訪時表示，依照採購法101條款，如果被判刑，1到3年不能標工程，「因為這是在花蓮的案子，根據採購法規定，如果是有期徒刑， 就要公告到工程會的網站，通知所有政府單位」，如果是花蓮縣府執行的，他們要去判斷、公告。

行政院公共工程委員會專題報告則指出，義程營造在104年間履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但因為花蓮縣政府沒有啟動停權措施，工程會已函請花縣府做說明。

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