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「看透台灣人素質，呵呵」　台鐵站務員：絕不給無票者上車補票

▲▼台鐵、火車。（圖／資料照）

▲原PO分享在台鐵當站務員的所見所聞。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

「在台鐵上班看透台灣人素質，呵呵。」一名台鐵站務員分享絕對不給無票乘客上車補票的原因，「我碰過第一學府放她進去加值也是差點想跑掉，被我叫回來」、「要求站務員放人才是為難我們。」許多網友大讚，「台鐵之光」、「台灣需要你」。

這名站務員近日在PTT發文表示，碰過太多無票乘客，「叫我們放他先上車，態度還有夠差的，一大早喔，敝站4點多就有窗口賣票了，結果來剪票口跟我說要去山線某站，叫我讓他們上車補票。我拒絕後過沒多久，領班就來說有人投訴我態度差，不給上車補票....」

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「連放加值我都拒絕」，原PO指出，他剛來台鐵時，碰過太多次給旅客方便，放進去站內超商加值，結果通通跑掉，所以現在一率拒絕，「不要跟我扯同理心，我碰過第一學府放她進去加值也是差點想跑掉，被我叫回來。」

原PO說，有時站務員已經不想補票補那麼狠了，想說乘客車票遺失，讓對方補張短程，「結果還有人跟我含扣（台語，指爭論）為啥補羅東不補南港，小姐，妳說妳遺失的是花蓮來的車票，妳是要我補妳全程花蓮到我這邊，還是羅東到我這邊？照規定是補花蓮到我這邊喔。」

▼原PO絕對不給無票乘客上車補票。（示意圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵,台鐵車票,台鐵票。（圖／記者賴文萱攝）

原PO表示，不然就是女乘客明明票在朋友手上，叫對方先刷卡進來，到站再持車票消掉卡片進站紀錄，「卻靠么腳痛，說對老人沒同理心，死都不肯刷卡，硬是要進來。」

原PO指出，更別說該女乘客在候車室還一直不戴口罩，後來朋友把車票拿來，「我也是當場再教育一頓，刷卡進站至少妳算有票，有車票去消進站紀錄，又不會多扣妳錢。扯同理心，別笑死人。」他感嘆，「在台鐵上班看透台灣人素質，呵呵。」

對此，許多網友留言力挺原PO，「就是要有像你這樣敬業的人」、「一堆逃票仔，幸苦了」、「台鐵之光，就是要學你」、「真的辛苦了，在台灣做服務業真的要很有修養」、「推，台灣需要你。」

也有人認為，「你為難人家幹嘛，被投訴剛好而已。」原PO回應，「抱歉，敝站非無人站，買票搭車天經地義，更別說現在悠遊卡也可以用了，來不及買票不是站務員的問題。而且那是一大早，不是末班車，又不是說這班沒搭到就沒車回家，要求站務員放人才是為難我們。」

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