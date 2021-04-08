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AirTags未現身！蘋果更新「尋找」功能　支援第三方產品台灣有賣

▲Apple 更新尋找功能、利用蘋果裝置開放尋找網路。（圖／取自 Apple ，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前傳出蘋果公司將會推出鈕扣大小的 AirTags，協助用戶找東西，如今事情成真了一半，該公司清晨宣佈推出「尋找」功能的更新，並且支援第三方搭載 U1 晶片的產品，好比說Chipolo ONE Spot追蹤裝置，或者包括 Belkin、Chipolo 和 VanMoof 等特定產品。

利用「尋找」網路找東西

Apple 今天推出「尋找」app 的更新，由數以億計 Apple 裝置所組成的「尋找」網絡，現在第三方產品也能透過此網絡私密且安全地尋找物品。

「尋找」網絡配件計畫

「尋找」網絡並非「只限蘋果」，即日起開放給第三方製造廠商，讓這些廠商得以打造利用此服務的各項產品，使用者也能透過「尋找」app 找出並追蹤自己生活中的各種重要物品。Belkin、Chipolo 以及 VanMoof 的各項新產品將於下週開始就能與「尋找」app 搭配使用。

作為 Made for iPhone (MFi) 計畫的一部分，「尋找」網絡配件計畫是為任何配件開發商所設計，讓他們得以將現有的或全新的產品連接至「尋找」網絡。

所有產品遵循資安原則

根據官方說法，經核准的產品都必須遵循所有隱私保護措施，可以加入全新的物品標籤頁，並且會有「Works with Apple Find My」證章，以向使用者清楚表達該產品相容於「尋找」網絡和「尋找」app。Apple 今天也宣布了一份針對晶片製造商的規範草案，該規範將於今年春季稍晚推出。

AirTags 未現身！首批支援「尋找」功能的是第三方產品

首批支援「尋找」功能與網路的產品不是蘋果 AirTags，而是第三方裝置製造商，主要是利用搭載 U1 晶片的 Apple 裝置所提供的超寬頻技術，在鄰近位置打造更精確的方向感體驗。VanMoof 最新的 S3 和 X3 電動自行車；Belkin 的 SOUNDFORM Freedom 真無線耳機；以及 Chipolo 的 ONE Spot 防丟小幫手，是首批能與「尋找」功能搭配使用的第三方創新配件。

▲全新 VanMoof S3 和 X3 電動自行車將自 4 月 15 日起相容於 Apple 的「尋找」網絡。

▲貼附在鑰匙串上的 Chipolo One Spot 防丟小幫手。

▲Belkin 的 SOUNDFORM Freedom 真無線耳機。

使用者可以在「尋找」app 中的全新物品標籤頁，透過「尋找」網絡配件計畫追蹤屬於自己的物品。iPhone、iPad、iPod touch 以及 Mac 上的「尋找」app 可以輕鬆定位遺失的 Apple 裝置，並與親朋好友保持聯繫，同時保護好使用者的隱私。

如果使用者遺失了自己的 Apple 裝置，透過「尋找」app 就能在地圖上找出遺失裝置的位置，播放聲音來確定該裝置所在，或讓遺失的裝置立刻進入「遺失模式」，並顯示附有聯絡電話的訊息；還可以遠端刪除裝置，以防裝置落入壞人手裡。

不僅如此，由於「尋找」網絡是一個由數以億計的 Apple 裝置所組成，這些裝置使用藍牙無線技術偵測附近是否有遺失的裝置或物品，並將其大致位置回報給裝置所有人。整個過程都經過端對端加密且匿名處理，因此，其他任何人，甚至包括 Apple 或第三方製造商都無法查看裝置的位置和資訊。

▲顯示在 iPhone 12 Pro 上，「尋找」app 中的物品標籤頁。

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