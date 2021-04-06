佩服馬斯克！　庫克首談蘋果電動車計畫　10年內可能卸任

特約記者洪聖壹／綜合報導

又是一場展現科技記者能力與企業CEO反應的深度對談。在最新一期紐約時報的網路Procast節目“Sway”當中，蘋果CEO 庫克（Tim Cook）與紐時知名記者卡拉·斯威瑟（Kara Swisher）針對用戶隱私方面做了一個為時 30 分鐘的訪談。過程中以 Tim Cook 為核心，透露了許多 Apple 公司對於未來計畫的看法，包括他個人未來10年將卸任的消息。

「一般來說，我認為隱私是21世紀的主要問題之一。而且我認為我們正處於危機之中。」

兩人訪談的過程中針對用戶隱私做了許多問答式的對談，可以看出 Tim Cook 認為用戶隱私是當前最大的課題，而 Apple 公司做的努力還不夠，因此每年都有增加一些功能，包括 Face ID、包括最新 iOS 14 當中，應用程式開發商需要經過用戶同意過後，才能使用應用程式並且不能主動蒐集甚至存取用戶資料，甚至新版 iOS 14.5 當中，所有廣告商都需要在用戶同意之後，才能追蹤用戶使用資料，當然，所有用戶都會在個資即將外洩之前，接受到來自系統端的提醒。

Tim Cook 在訪談過程中堅定地表達對用戶隱私的想法，從訪談當中理解，他認為這樣的做法，即使是廣告業者，還是可以專心把廣告做好，在廣告當中放入用戶真正關心的議題（而不是誘導），如此才能順利的引導客戶選擇下載他們自己真正想要的服務，或者甚至購買產品。

談到用戶隱私底線，Tim Cook 強調：「如今，技術上還沒有辦法只為好人提供後門。」

這件事起源於 2019 年的美國海軍基地恐怖攻擊事件，當時 2 名蓋達組織嫌犯的手機剛好就是 iPhone，美國 FBI 以及美國司法部提出要求 Apple 公司解鎖，實際上蘋果公司聲稱早在 FBI 第一次提出需求的幾小時內，就準備好兩名嫌犯的 iCloud 備份、帳號資訊和多個帳號的交易資料，但是拒絕應FBI要求，在iOS中加入後門以便解鎖手機查看內容。當時 FBI 局長Christopher Wray 也批評，欠缺蘋果幫忙讓 FBI 為了解鎖 iPhone，多花了 4 個月時間和大量納稅人的錢。

面對 Epic Games 的起訴，Tim Cook 充滿信心。

至於面對 Epic Games 的起訴，Tim Cook 認為《Fortnite》透過彈跳視窗引導用戶進入自己的付款系統購買虛寶，藉此減少原本在應用程式內購買所需支付的 30％ 費用，已經嚴重違反 App Store 的規範，主要理由是這被認定是欺騙廠商的商業行為，接下來在 5 月 3 日的訴訟當中，也會針對 App Store 的用戶隱私和安全方面作回擊，Tim Cook 對此充滿信心。

Kara Swisher 提出了有關 AppStore 抽佣的關鍵問題，其實也是許多開發者的疑問。Tim Cook 認為 App Store 存在的意義在於面對已經成長到 5 兆美元的經濟體，在美國有超過 100 萬人的生計與 App Store 相關，Apple 公司必須針對整個環境的審查機制、用戶隱私跟需求負起最大責任。

Tim Cook 談 AR：「如果我們能夠用其他要顯示的東西來擴大討論，那就更好了。」

蘋果WWDC 2021 的宣傳海報是一個女生戴著眼鏡看著電腦，被媒體認為蘋果首款 AR 眼鏡即將面世，而事實上三星、Facebook 都有 AR 眼鏡的計畫。對此，Tim Cook 並沒有說太多，但是他認為 AR 的未來希望相當大，不管是應用在健康，教育，遊戲，零售等各個領域上，他都已經看到跳脫現有智慧型手機的應用。

Kara Swisher 再次詢問：「這是蘋果未來的至關重要的部分。」Tim Cook 毫不考慮的就給出肯定答案：「是」。

蘋果要造車，還是打造生態圈？

最後提到大家關心的智慧車領域，究竟蘋果是要像 Google 一樣，打造一個技術平台生態圈，還是要造車。可以看出 Kara Swisher 從 Apple 公司收購 Drive AI 開始、與特斯拉接觸開始，就一直在逼迫 Tim Cook 給出肯定的答案。

Tim Cook 回應自己確實從來沒有跟馬斯克( Elon Musk) 交談過，但是對於特斯拉能夠在電動汽車領域保持長時間領先的地位相當佩服，同時也感謝特斯拉在電動汽車領域的貢獻。言語當中，似乎也暗示相較於特斯拉，Apple 公司能夠做得更好。

Tim Cook 認為自動駕駛汽車就是一個機器人的概念，Apple 公司內部有許多人正在努力實現它。

Kara Swisher：「它是汽車的形式還是汽車內的技術？」

Tim Cook：「是的，我不會回答這個問題。」

Kara Swisher：「我認為那一定是汽車。您不能只是做技術-您不會允許-您不是Google。」

是的，就是在這樣的誘導之下，Tim Cook 說出真心話，他認為 Apple 公司最喜歡做的事情就是軟硬體整合與服務，並且從中找到交集點，從而掌握關鍵核心的技術。

Tim Cook 十年內卸任



2011 年賈伯斯過世後，由 Tim Cook 接掌 Apple 兵符，手機仍是該公司最主要業務，AppStore 持續為該公司挹注龐大的收益機會，自行開發 M1 晶片成了 intel 筆電產品的最大對手，從他接任至今，蘋果市值從 3500 億美元成長到 2 兆美元，如今 Tim Cook 接受訪問過程中，提到進軍 AR 與電動車，畢竟這是一個媒體針對隱私的對談，相較於小米雷軍宣誓投入所有戰績帶領小米進入電動車，Tim Cook 並未在這次的訪談過程中作出任何宣示性的動作。

不僅如此，Tim Cook 在面對未來 10 年的規劃當中，回應自己可能沒有 10 年這麼長的時間，但是他即便退位了，接任他的最佳人遠當中，也還有現在接觸蘋果供應鏈的營運長 Jeff Williams 。