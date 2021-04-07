台灣AZ疫苗有2例「嚴重過敏反應」　目前累計1.8萬人施打

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣從3/22開始施打AZ疫苗，根據最新統計，目前已有18,657人次接種。但AZ疫苗副作用一直是各界關注問題，指揮中心今表示，目前沒有證實血栓和AZ疫苗有關，台灣接每一例通報不良事件，都會送到食藥署做分類，在嚴重不良事件中，又偵測出另一件嚴重過敏反應，因此台灣施打1萬8千劑左右，目前有2件嚴重過敏反應。

根據國際資料來看，AZ疫苗副作用疑似有腦靜脈栓塞、血栓、瀰漫性血管內栓塞和嚴重過敏反應。發言人莊人祥說，在AZ疫苗不良反應評估上，目前歐盟正在針對腦靜脈栓塞調查。

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莊人祥說，腦靜脈栓塞是少見的疾病，西方人和東方人差距10倍以上，英國已經接種1,800多萬劑，總共有22件，而和台灣人口相近的韓國，接種88.7萬劑，目前沒有發生任何個案，加拿大和澳洲也沒有發現。

莊人祥強調，目前歐洲藥管局在4/7和4/8會針對腦靜脈栓塞部分會提出建議，台灣也會密切關注。而針對有結果前是否暫緩施打？指揮官陳時中則表示，除非有明確證據要停止或暫緩施打，目前疫苗政策都會滾動式檢討，不管歐盟或其他單位提出建議，都會參考並由專家評定。