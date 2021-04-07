研究：34％新冠患者罹患「腦部或精神疾病」

▲該篇研究報告發表在「刺胳針精神病學」（Lancet Psychiatry）期刊。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

全球新冠疫情迄今尚未平息，但依據國外最新研究數據，超過三分之一的新冠倖存者在染疫6個月內，被診斷出患有大腦或精神疾病。儘管研究人員尚不清楚病毒與焦慮憂鬱等精神疾病連結的確切因素，但經觀察，這是染疫患者最常顯現的症狀。

路透報導，在針對23萬6379名受測者（大多為美國人）的研究中，發現34%新冠患者被診斷出患有神經或心理疾病，且無關於輕症、重症等染疫程度。在研究人員歸類出的14種症狀當中，焦慮（17%）及情緒障礙（14%）最為常見，這也讓科學家認為，這一波全球流行疫情產生特定影響。

共同主導研究的英國牛津大學精神病學家塔奎特（Max Taquet）說，「依據我們的研究結果，和流感或其他呼吸道感染疾病相比，感染新冠肺炎的患者，出現腦部、精神疾病的狀況更為常見」，目前無法確定疾病涉及的生物或心理機制，但如今迫切需要進行相關研究，來預防或治療。

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