美食街「芭樂1顆128元」　店員沒標價2手法逼買！苦主氣：只能吞了

▲比起白肉，紅心芭樂含有較多的鐵質、茄紅素。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

芭樂一年四季都吃得到，更是高纖維、低GI的減肥聖品！不過一名網友驚呼，最近去看電影，嘴饞想買小東西吃，發現美食街有芭樂小攤販，上前問價格後，店員卻一直不願意講，只顧著介紹跟給試吃，彷彿決定要買，才肯講售價。直到原PO堅持詢問後，店員才臭臉回應，「一顆要128元！」

一名網友在PTT的WomenTalk板抱怨，日前與朋友去百貨公司看電影，等待進場時，順道去美食街覓食，恰好看到一攤販售「現切紅心芭樂」，礙於沒有標價，兩人便好奇上前詢問價錢「怎麼賣？」

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當下，店員不講價格，反而劈哩啪啦介紹芭樂，一邊熟練給原PO與友人試吃，接著又是一連串介紹，「好像要我們願意買，才要說價錢。」當下原PO猜想，依照一般水果行3顆賣50元，「那百貨公司可能一顆就要50元起跳吧，如果是紅心可能再貴一點。」

就怕被坑殺，原PO再次追問「所以芭樂怎麼賣？」只見店員一臉不悅回應，「一顆要128元」，當場兩人超傻眼，友人再詢問一次「一顆128元？」店員表示「對！」機警的原PO隨即便把友人拉走，而一顆128元「還不是紅心芭樂。」

若價格透明化，也能免於消費糾紛，對此，原PO求問，「我們沒有要試吃的意思，只是想知道價錢再決定買不買，試吃不買，會不會很奧客呢？試吃後才要講價錢，感覺很差，如果是這種情況大家會買嗎？」

▲白肉芭樂一顆128元，紅心一定更貴！（示意圖／記者曾筠淇攝）



文章曝光後，底下網友搖頭直呼，「不如找附近的超商買水果吃，雖然還是偏貴。沒放價錢、問又不乾脆回答的商家，我會直接走人，才不買呢」、「左營高鐵買過甘草芭樂，也是差不多這個價格，也沒標價，鼻子摸摸吞下」、「昨天看到珍珠芭樂一顆8元，零頭就買得到了，扯」、「我從不買切盤水果，感覺很盤」、「切完有雕花嗎」、「百貨公司內沒有明碼標價可以投訴」。

羊毛出在羊身上，畢竟百貨設點，業者有巨額租金壓力，「關鍵字：百貨公司」、「這種產品特別在百貨公司租攤位也真了不起」、「百貨公司就這價格，各取所需啦，人家也要活」。

▼店員2手法逼買，先介紹再給試吃！（圖／翻攝自PTT）

