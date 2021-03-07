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百貨潛規則曝光！商品被偷「櫃姐自己認賠」　損失上萬超心酸

記者蔡儀潔／綜合報導

服務業這一行真的很難賺！除了假試穿真偷竊之外，我們還訪問到另一位櫃姐張乃芃，曾經遇過客人直接拿著「百貨公司的紙袋」，到店裡偷了衣服，假裝自己已經結帳大喇喇離開。但是由於一個櫃位通常只有一名櫃姐在顧，事後盤點只能自己認賠。

▲▼ 百貨公司潛規則。（圖／翻攝自東森新聞）

▲客人在偷竊。（圖／翻攝自東森新聞）

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服務業工作辛苦，除了服務客人外，還得防止偷竊。百貨公司櫃姐張乃芃就揭露，由於一個櫃位通常只有一名櫃姐在顧，如果發生失竊只能自己認賠。

據《東森新聞》報導，百貨公司是不少小偷的目標，張乃芃表示，曾經有客人在新光三越一樓服務處，拿最大的紙袋上樓，隨後大肆偷竊，「就是把袋子都裝滿。」

但百貨有個潛規則，即使發生偷竊案，但能不報警就不報警，以免商譽被毀；第二是以客為尊，除非親眼看到偷竊瞬間，否則要是等盤點才發現損失，就算有監視器為證，恐怕也要櫃姐自己吞。

張乃芃透露，由於一個櫃位通常只有一名櫃姐在顧，所以沒辦法即使發現東西被偷，「比較大筆的（賠償）有聽過，就是1萬多塊。」

▲▼ 百貨公司潛規則。（圖／翻攝自東森新聞）

▲櫃姐把商品黏在檯上。（圖／翻攝自東森新聞）

久而久之櫃姐們真的被偷到怕了，只好自創「防偷招式」。保養品專櫃的店員透露，她們會用黏土將商品黏在檯上，讓小偷不好下手。

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