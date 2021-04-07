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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

▲▼0317 國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，50名乘客喪命。國民黨主席江啟臣7日在中常會上痛批，本來應該由行政院主導跨部會的台鐵改革，淹沒在蔡英文政府的人事更迭中，更錯失了改革的契機，中間的政治算計，代價就是今天50條的人命、上百的死傷與家庭的悲劇。

江啟臣表示，2018年普悠瑪事故，造成18人死亡，輿論要求台鐵的改革聲浪沸騰，當時的行政院長賴清德指示成立專案小組，跨部會進行檢討，2019年1月賴清德去職，蘇貞昌接任，交通部長林佳龍將「台鐵總體檢報告」報請行政院核定，但政院遲未核復，連林佳龍都曾經直接向媒體表示不解。

江啟臣指出，行政院108年台鐵總體檢報告，提到將於109年底建置25處邊坡全自動監測系統，但至今沒有完成。軌道沿線施工路段應該加強相關安全措施，養護完成要求現場負責人確認的改善事項，甚至已經被視為已經完成，解除列管，更加凸顯出跨部會研擬的體檢報告，根本缺乏落實，主事者的怠惰、得過且過的心態，就是悲劇的起點。

江啟臣感嘆，本來應該積極領導的蘇貞昌院長根本無心跨部會之間的協調工作，甚至連基本工都怠惰疏忽，從過去依法應該要召開的食安會報，治安會報，到賴清德任內強調應該要升格重視的觀光推展委員會，都可以疏於召開，甚至推託是「大部長時代」，只想逞口舌之快，卻忘了扎實做好職責本份，才是執政者應為。

在普悠瑪事故後，江啟臣表示，林佳龍接任交通部長，在接受媒體專訪時曾直指普悠瑪翻覆意外是「系統殺人」；不論是蘇貞昌或是林佳龍，如果能夠在事發之前多做一點事情，現在就不會有這麼多悲傷的家庭，如果行政院多做點實事，少一點派系鬥爭、少一點政治算計，少一點無謂的大內宣，悲劇或許就可以避免。

江啟臣說，這樣的事故，無法被遺忘，更不能被忽視。我們不能任由執政黨將這樣重大的事故，當成閉眼即忘的停頓，或是今天公祭，明天就忘記。我們要透過在野監督的力量，將不幸悲劇變成台鐵改革的轉捩點。持續督促執政黨痛定思痛，好好檢討反省，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑，更不能坐視政府殺人，官僚殺人。

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