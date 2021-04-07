高市議員鄭孟洳遭罵肥醜　1年狂減35公斤變正妹！網友留言恐嚇慘了



▲對比過去(左)較圓潤身材，鄭孟洳瘦身成功。（合成圖／ETtoday記者攝／翻攝鄭孟洳臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市民進黨市議員鄭孟洳近兩年來瘦身有成，整個人小了一號，努力健身成果大家看得見，不過先前她因為身材關係，遭網友攻擊，甚至留言「妳全家都死光啦正在幫妳辦」，涉及恐嚇，被高雄地方法院依恐嚇罪判拘役30天，緩刑2年，還要寫悔過書向她懺悔。

▲高雄市議員鄭孟洳靠打拳瘦身有成 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

今年31歲的民進黨市議員鄭孟洳，祖父為前高雄市議員鄭新助，繼承衣缽選上議員後，也成為罷韓大將之一，但之前遭受不少韓粉攻擊身材，後期迷上運動，她從2020年2月份開始減重至今，已經減了約35公斤，整個人小了一號，氣色精神也相對好了許多。





▲鄭孟洳瘦身有成 。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）

但鄭孟洳因身材關係被攻擊，甚至一狀告上法院，根據判決書指出，鄭孟洳在2019年4月2日於臉書粉專上貼文「今日北上民進黨中央研習課程」，卻遭李姓網友洗版式留言「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」、「吃賣藥電台膏藥長大的肥醜女安心吧台灣人民沒人想對你怎樣的」等文字辱罵，鄭孟洳提告後，警方在李男前鎮住家逮到李男，他辯稱只是不滿鄭女質詢韓國瑜的內容，而且鄭女的家族開電台賣藥是事實，提告是浪費國家資源，一、二審針對李男罵鄭女「肥醜」的言論，判李男無罪。

▲鄭孟洳瘦身有成，也變得有自信許多 。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）

不過，李男攻擊鄭孟洳時，還曾另外留言「因為妳全家都死光啦正在幫妳辦」，一共重複20次，這對此留言，李男則否認有恐嚇意味，他辯稱當時的留言並不是針對鄭，而是針對其他留言的網友，罵他家裡在辦喪事，所以才會反罵回去，並沒有恐嚇的意思，但仍被法官認定涉犯恐嚇罪，判他判拘30天、緩刑2年，還要寫悔過書，可上訴。

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