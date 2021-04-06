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菲防長批「海上民兵」霸佔牛軛礁海域　趙立堅：立即停止無端炒作

▲▼菲律賓表示，中國海上民兵3月7日駕駛220艘船艦出現在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大批陸籍船隻現身南海南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

南海牛軛礁（Whitsun Reef）海域近日陸續出現200多艘陸籍船隻，引起菲律賓政府不滿，菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）甚至用「海上民兵」船來形容，認為大陸意圖藉此佔據更多地方。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（6）日表示，中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合國際法，「菲方應立即停止無端炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅強調，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業點和避風點，中方漁船在那裡作業避風，合理合法，「南海仲裁案仲裁庭所作裁決是非法的、無效的，中方不接受、不承認該裁決，堅決反對任何基於該裁決的主張和行動。」

菲律賓政府此前針對牛軛礁海域出現大批陸籍船隻向大陸提出抗議，外交及國防官員也先後出面嚴詞批評，反對派議員更是藉此煽風點火，要求菲政府「硬起來」，要求陸籍漁船離開牛軛礁經濟海域。

雖然菲政府仍堅持透過「中菲友好關係」解決爭議，不過，菲政府似乎是敵不過國內的輿論壓力，包括總統杜特蒂的法律顧問帕內若（Salvador Panelo）及發言人羅奎（Harry Roque）先後出面強調，在菲律賓出現的陸籍漁船恐造成擦槍走火的危機或「主權及領土不容談判」等強力回擊。

▲南沙牛軛礁地形特殊，被認為可建兩條機場跑道，戰略地位重要。（圖／翻攝百度百科）

▲南沙牛軛礁地形特殊，被認為可建兩條機場跑道，戰略地位重要。（圖／翻攝百度百科）

對此，趙立堅也不甘示弱的回應，中國在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成，符合國際法，「菲方企圖拿一紙非法無效的裁決來否定中方在南海的主權和權益，否定中國漁民在南沙傳統漁場上千年生產作業的合法歷史權利，違反了包括《聯合國憲章》和《聯合國海洋法公約》在內的國際法，這是不可接受的。」

趙立堅強調，「菲方應該客觀正確看待（這件事），立即停止無端炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響。」

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