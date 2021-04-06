漁船蚵子寮海域撈獲魚雷未爆彈　海巡、國軍合力處置

▲漁民於高雄市蚵子寮外海作業時撈獲疑似未爆彈1枚，並暫置於漁船上，安檢所接獲立即前往現場，並通報軍方相關單位前往處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所，6日上午8時許，接獲漁民返港後通報，於高雄市蚵子寮外海作業時撈獲疑似未爆彈1枚，並暫置於漁船上，安檢所接獲立即前往現場，並通報軍方相關單位前往處置。

南部分署第11岸巡隊接獲通報後，由蚵子寮安檢所派員前往現場拉設封鎖線管制人車接近，維護現場安全，同時通知「陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫東山未爆彈處理小組」前往處置，於上午9時許，未爆彈處理小組抵達現場，因該漁船停泊於漁市場，為避免人潮眾多肇生危險，即將未爆彈移至安檢所前方空地實施鑑定，初步研判為「91式魚雷彈頭」廢棄彈（長約150公分、直徑約45公分），外觀鏽蝕判定無立即危險性，後續由未爆彈處理小組運回陸軍左營彈藥分庫處置。

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署同仁秉持「為民服務，當仁不讓」之精神，除了海域執法及查緝走私為主要工作之外，也將持續辦理各項便民服務措施，如民眾有需要幫助時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」，海巡署秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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