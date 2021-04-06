「連5米長警備車」都卡彎又打滑！運安會重回現場：工程車有10米

記者劉維榛／綜合報導

太魯閣「頭對頭」高速撞工程車畫面曝光！運安會指出，太魯閣號出和仁隧道後，在轉彎處撞上工程車，而9秒畫面可見，工程車上頭纏繞整片樹藤，且擋風玻璃也碎裂。委員李綱強調，重回事故現場時，其實彎道非常不好行駛，就連5米長的警備車也卡住，何況工程車有10米長。

▲太魯閣撞工程車，駕駛根本來不及反應。（圖／ETtoday直播）



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李綱在記者會表示，他重回事故現場時，發現道路非常難過地彎，「下坡、轉彎又側傾，非常的滑」，就連現場警備車也難以過彎，卡住還打滑，更何況工程車乘載量只有3噸重，空車就有7.5噸重，要過這個驚險的彎，顯見非常有難度。

事實上，這個工程彎道屬於便道，李綱提出質疑，「是不是應該的？」不僅如此，推測工程車車長有10米左右，而警備車度了不起5至6米長，「都不太容易過彎了，車子都卡住了。」

▲工程車載滿輪胎進工地。（圖／ETtoday直播）



對照彎道示意圖，運安會主委楊宏智指出，第一時間點車輛坡頂靠近輪胎這邊區域，旁邊有個怪手在作業，再來工程車往下開，旁邊有工人鐵棚，彎過鐵棚後工程車角度有點偏，偏的結果代表「卡到樹叢」。楊宏智表示，目前可以確認工程車滑落前引擎有啟動，不過在過現場彎道時卡樹叢熄火，但到最後滑落一刻還有待檢方調查。

▼工程車彎道軌跡曝光！（圖／記者賴文萱攝）

