乾旱間隔縮減「每3、4年就遇到」　蔡培慧：抗旱節水四招因應

▲行政院中辦執行長蔡培慧說明中央抗旱節水政策。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

水情嚴酷，魚池鄉今為水位不斷下降的日月潭舉辦祈雨法會，行政院中辦執行長蔡培慧出席時表示，過去的旱災可能19年一次，現在是每3、4年就遇到一次，祈雨法會用意在誠心誠意讓天降甘霖，但在此前就必須做好穩定水源、節水等抗旱準備。

蔡培慧強調穩定水源有三項要務：首先是以開發人工湖取代過去在高山蓋水庫的方式，最典型的就是供應彰投自來水的鳥嘴潭人工湖，把原來有河水流過、河床面積較大處，按地形施做7個水潭來蓄水，水利署也已在發展其他區域的人工湖。

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第二是運用台灣四面環海和海洋水源的海水淡化，蔡培慧指出跟南投較有關者，是已通過環評的六輕海淡廠，目前正加速興建，其他像新竹、宜蘭、台中等區域都有規劃。

最後是調整農業灌溉的方式和設施，蔡培慧舉例，可引進較受消費市場歡迎旦屬於旱灌的作物，如燕麥，而非玉米和黃豆等，台中農改場現在已經在研發，希望未來能降低水資源耗用。

除了上述三項工作，還包括節水，蔡培慧特別點台積電、六輕、中鋼，三家同樣都屬工業用水大戶，但會使用再生水的只有台積電，事實上再生水水源比海淡還便宜，他呼籲六輕和中鋼都要開發再生水源，緩解嚴峻的水情。



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