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太魯閣號最慘「第7、8節車廂」拚今拖出　事故後每列平均延誤20分

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，第六節車廂外觀。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號出軌事故現場，第六節車廂已拖出。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣號撞工程車嚴重出軌事件釀50死，事故現場持續進行車廂拖吊作業，今（6）日凌晨已經將第6車完全拖出軌道，希望今能將剩餘的2節第7、8車廂都拖吊出來。台鐵預計明、後天進行軌道及電車線及導電軌修復，之後將請台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，預計兩周內（4/20）完成檢測報告。

根據台鐵今日10:00工作會報，凌晨時已經將第6車完全拖出隧道，隨後工務進場整地鋪鋼鈑，準備第7車拖拉前置作業。08:45完成隧道內噴藥消毒作業，運安會也已完成第7車蒐證，並繼續進行鋼板鋪設 。

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剩餘2節第7、8車廂，台鐵希望今天能力拼完全拖出，預計明天開始進行軌道修護作業，後天進行電車線及導電軌修復，但實際進度還是要視現場進度而定。

▲▼太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號「第6節車廂」凌晨吊出。（圖／記者黃國霖攝）

不過，由於太魯閣號衝撞隧道恐導致有安全結構問題，後續也會另請台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，預計兩周內（4/20）完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車。根據統計，截至4月5日，該事故影響101列次2,006分、旅客約25,264人，目前每列平均延誤約20分。

▲▼太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台鐵力拼今天完成第7、8節車廂拖吊作業。（圖／記者張君豪翻攝）

在受傷旅客部分，目前住院中還有35人，其中4人在加護病房。台鐵也正派員逐一慰問傷者及死亡者家屬，死亡慰問金10萬元已發放34人，受傷慰問金5千元則已發放93人。

另外，408次旅客遺留車上的行李，經搶救人員將行李於現場集中保管，已由鐵路警察局點交完畢送至花蓮站行李房。統計至4月6日10時計有行李物品計327件，已領走70件，剩餘257件，可讓旅客或家屬認領。

台鐵表示，相關資訊可在台鐵官網「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區查詢。聯絡電話：花蓮站服務台03-8355941、行李房03-8322037。

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