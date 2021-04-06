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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文曾任「台鐵改革小組」召集人　國民黨爆：蘇貞昌指派的

▲▼ 蔡英文與蘇貞昌會面。（圖／民進黨提供）

▲蘇貞昌、蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，導致太魯閣號408次迎面撞上，奪走50條人命，讓台鐵改革又成為焦點。國民黨文傳會副主委黃子哲揭露，事實上，早在2006年，總統蔡英文擔任行政院副院長時，受命擔任「台鐵改革小組」召集人，而指派蔡的人，就是行政院長蘇貞昌，如今兩人雖主客易位，但做為執政者，對事故一再發生，當然責無旁貸。

黃子哲表示，蔡英文在普悠瑪事件後，曾承諾「台鐵的改革沒有上限」，如今卻變成打臉無上限；蔡總統執政5年既沒把台鐵的改革放心上，也沒要求行政院要好好督導交通部。

針對這次重大事故，黃子哲在臉書主張，蔡英文的改革無上限落空，欠國人一個道歉。他提到，2018年的普悠瑪翻覆意外，造成18位乘客不幸罹難，當時的蔡總統承諾，「台鐵的改革沒有上限，我只接受一個結果，就是改到好為止。」

黃子哲批評，蔡英文二年多前的文青詞藻與承諾，聽起來鏗鏘有力而打動人心，但事實上，台鐵行車安全問題迄今未能改善，說好的「改革無上限呢」如今變成「事故無上限」，還是「打臉自己無上限」？

黃子哲還爆出蔡英文擔任過「台鐵改革小組」召集人，他表示， 因應高鐵通車後對台鐵的衝擊，2006年時任行政院副院長的蔡英文受命擔任「台鐵改革小組」召集人，諷刺的是指派他的人，就是行政院長蘇貞昌，如今兩人雖主客易位，但做為執政者，對事故一再發生，當然責無旁貸。

他抨擊，蔡英文並不是不了解台鐵的問題，但執政近5年，既沒把台鐵的改革放心上，也沒要求行政院要好好督導交通部，大刀闊斧解決台鐵的人事、工程、或運安等問題，難怪事故一再發生。

黃子哲也提出，這次肇禍的包商李義祥是民進黨員，更曾任花蓮縣黨部的黨代表。5年來以其兩家公司標得政府19件標案，金額達一億多元，是否與其政黨背景有關，引起外界關注。但民進黨對於自己黨員同志造成如此慘重的傷亡事故，做為黨主席的蔡英文，難道不需要為此向人民交代或致歉？

他感嘆，短短二年半的時間，就發生了普悠瑪號，以及太魯閣號的不幸事故，共奪走了68條寶貴的性命，這已經不是單一事故，而是一再發生的悲劇。交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌當然要對督導不周、施政無能負起責任，而蔡英文做為國家領導人，欠所有死傷的乘客、家屬、與國人一聲道歉。

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