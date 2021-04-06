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4公投案掀倒閣陰謀論　府院2大原因「不提對案」戰略曝光

府院高層已有共識不提公投對案，而是直接前進基層說明施政，包括總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）等大咖都會親自下鄉宣講。

▲府院高層已有共識不提公投對案，而是直接前進基層說明施政，包括總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）等大咖都會親自下鄉宣講。

圖文／鏡週刊

8月28日舉行的公投可望有四案合併投票，雖是首次與大選脫鉤，卻牽動藍綠戰略布局。民進黨為了要不要提出公投對案吵翻天，甚至可能演變成閣揆信任投票，本刊掌握，為避免藍營見縫插針，製造綠營內部矛盾，府院高層已有共識傾向不提對案，而是由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等黨內大咖親赴基層全力宣傳政府施政理念，呼籲支持者投下四個不同意票。

8月28日登場的公投是首次與大選脫鉤，核能流言終結者創辦人黃士修領銜提出的重啟核四案已成案，國民黨提出的反萊豬、公投綁大選二項公投案，以及桃園在地聯盟理事長潘忠政提出的護藻公投案已完成連署並遞案，若無意外，四案都可順利成案。為避免公投演變成對執政黨的不信任投票，衝擊明年底大選，民進黨已定調將正面迎戰，但要不要提出公投對案，卻讓黨內吵翻天。

「民進黨會說明我們的立場，希望大家共同支持，一起往前走，不要有焦慮感，讓台灣社會知道我們是非常負責任的執政黨，不會模糊以對。」距離8月28日公投僅剩不到五個月，總統兼民進黨主席蔡英文日前主持中常會，首度對執政團隊是否提出公投對案發表談話。

▼迎戰護藻礁公投等4個公投案，行政院並不打算提對案，而是直接呼籲民眾投下「4個不同意」。

迎戰護藻礁公投等4個公投案，行政院並不打算提對案，而是直接呼籲民眾投下「4個不同意」。

之後，蔡英文原訂四月五日邀集黨內人士會商公投因應策略，但因清明連假發生台鐵太魯閣號嚴重事故，造成重大雙亡，會商時間因此延後，不過，本刊調查，府院傾向持續與社會溝通，避免將公投激化成藍綠對決的基調，至今仍未改變。

本刊掌握，在徵詢黨內立委及綠營縣市首長後，為避免藍營見縫插針、製造綠營內部矛盾，讓此案演變成閣揆的信任投票，府院高層已有共識不提公投對案，而將主力放在300場的施政說明會，包括蔡英文、蘇貞昌，被點名為下屆總統熱門人選的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，以及綠營執政縣市首長、立委，都將全員出動，分批前進基層說明民進黨施政的立場。


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