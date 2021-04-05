阿公寵出不孝孫！一句話讓他從小不想努力了　狂砍111刀弒父

圖文／鏡週刊

新北市新莊區11年前發生一起啃老族弒父慘案，當時28歲陳姓男子不滿父親將他掃地出門，趁其深夜出門上班之際，朝他狠砍111刀致死。究竟是什麼樣的仇恨，造成這起人倫悲劇？徐子胤認為，陳男的成長歷程是最大主因，「陳男從小由祖父母帶大，5歲之後才搬回跟父母同住，因為是長孫，祖父對他特別寵愛，念國中時祖父就說以後家裡的財產都要留給他，沒想到竟讓他萌生不想工作的念頭。」

徐子胤透露，陳男高職畢業後，父母要他找份穩定的工作，但被診斷罹患精神分裂及憂鬱症而領有輕度殘障手冊的他，求職路並不順遂，就算找到工作，也因為易怒、孤僻等原因砸了飯碗，收入始終不穩定，加上沉迷線上遊戲，經常向父母伸手討錢，讓父親很不高興，父子因此經常發生口角衝突。

2001年間，祖父過世，以為可以繼承遺產的陳男，喜孜孜地跟弟弟說：「我以後都不用工作，因為財產都是我的。」不料，最後繼承遺產的不是他，而是父親，他認為父親搶走他的遺產，要求歸還，父子為此爭吵不斷，加上父親常為工作的事責罵他，但對同樣失業的弟弟態度卻大不同，因而認為父親偏心，讓他萌生殺父的念頭。

靠著父母接濟、當了6年啃老族的陳男，後來在父母要求下簽了切結書，承諾會認真找工作，卻依舊整天賴在家中，忍無可忍的父親一度將他趕出家門，但母親心軟，不久又把他接回家裡同住，沒想到卻害丈夫慘死。



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