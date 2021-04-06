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神巧合！「聯合大地」6年拿52件政府標案　35件竟只有它一家投標

死者家屬赴事故現場招魂時突然下起雨來，讓現場氣氛更添哀悲。

▲死者家屬赴事故現場招魂時突然下起雨來，讓現場氣氛更添哀悲。

圖文／鏡週刊

本刊調查，肇事工地的監工單位聯合大地公司成立於1982年，業務包括公路、水利、鐵路、隧道和大地工程，其中鐵路工程包括北宜直線初步規劃、宜蘭縣冬山站、高雄計畫東段工程和南迴線隧道檢測及改善設計等項目。

該公司從2015年開始，共拿下52件政府標案，其中只有2件為公開招標，其餘均為限制性招標，總金額達7億6千4百多萬元，其中以行政院的3億2千多萬元最多，其次是交通部的2億5千2百多萬元。

▼監造商聯合大地董座王美娜政商關係良好，公司也取得不少政府標案。

監造商聯合大地董座王美娜政商關係良好，公司也取得不少政府標案。（中央社）

更弔詭的是，這些標案竟有35件以上僅聯合大地一家公司投標，不禁讓人懷疑有為該公司量身訂做之嫌；值得一提的是，聯合大地董事長、現年62歲的王美娜，政商人脈豐沛，更讓這樣的結果令人感到玩味。

▼聯合大地公司自2015年起拿下政府52件標案，其中7成僅有聯合大地一家投標。

聯合大地公司自2015年起拿下政府52件標案，其中7成僅有聯合大地一家投標。

針對如此嚴重的意外事故，花蓮地檢署檢察長俞秀端第一時間坐鎮現場指揮，下令全體24名檢察官銷假上班，分組追查肇事原因、會同國家運輸安全委員會採證、分析台鐵相關工程標案疑點、執行搜索任務及相驗遺體等任務，高檢署也在幕後調度人力協助，盼在最短時間內查明真相，還給罹難者及家屬公道。


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