李義祥邊坡上目睹闖禍！法界：無作為恐構故意殺人　最重死刑

▲乘客拍下李義祥身邊一堆人，戳破「一人巡邏工地」說法，不過右二平頭男出面澄清他是乘客。（圖／民眾授權提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台鐵太魯閣號408次列車撞上工程車釀成50死200傷，工程負責人李義祥被拍到事發第一時間站在山坡上查看，引發外界關注。對此，法界人士認為，如果李親眼看火車撞上工程車，又沒有任何作為，已經不是「過失殺人」罪，可能構成「故意殺人」罪。而根據《刑法》，可處死刑或無期徒刑。

李義祥原先被裁定50萬元交保，但經檢方抗告，花蓮高分院裁定撤銷發回重裁；而花蓮地院在4日晚間認定被告涉過失致死罪嫌重大，裁定羈押禁見。李步上囚車，在車內低頭不發一語，被送往看守所。



而就在火車撞上滑落邊坡的工程車後，一名乘客正好捕捉到李義祥與一旁的深藍上衣友人，在邊坡上朝下看，兩人沒有過多動作或驚慌，也並未下來幫助乘客脫困等，「當下不知道他是誰，以為是來救援的，結果看新聞才知道...。」有目擊者指出，李除了沒有馬上求援外，甚至還疑似開著工地上另一輛工程車跑了，留下其他員工在現場。

《鏡週刊》報導，法界人士認為，如果李義祥僅是親眼見工程車墜落而被火車撞，且當下又無例如通報相關單位等作為，就離開現場，已不是「過失殺人」，而可能涉及「故意殺人」。據了解，若主觀上有故意殺人犯意，回歸《刑法》殺人罪論處，最重可判死刑。

▼李義祥被裁定收押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）

