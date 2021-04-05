歐元之父蒙代爾逝世！享壽88歲　曾精準預測通膨「獲諾貝爾獎」

▲被稱為「歐元之父」的諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾，4日在義大利逝世，享壽88歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大籍經濟學家、1999年諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾（Robert A. Mundell），4日在義大利的家中逝世，享壽88歲。

綜合《富比士》商業雜誌等外媒報導，這位經濟學泰斗是「最優貨幣區理論」的奠基人。這項理論推動了宏觀經濟學的「供給面學派」發展，並為歐元的誕生奠定了基礎，因此人們都將其稱為「歐元之父」。

#BREAKING Robert A. Mundell, known as the "father of the euro," passes away aged 88, reported China News Service citing sources close to his son pic.twitter.com/TwX3BdAfw3 — CGTN (@CGTNOfficial) April 5, 2021

他的主要學術成就除了有「蒙代爾-佛萊明模型」和「蒙代爾-托賓效應」外，還研究出了歷史上金本位制度在不同時代的運作，並成功預測20世紀70年代的通貨膨脹。《富比士》報導稱，蒙代爾是「主宰了1960年代國際貿易理論的人」。

出生於加拿大的蒙代爾，在1956年取得麻省理工學院（MIT）的博士學位後，曾先後任教於美國芝加哥大學、哥倫比亞大學、香港中文大學等，並在聯合國、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等擔任顧問。他曾被授予多個學術榮譽獎項，其中最為有名的是1999年的諾貝爾經濟學獎。

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