歐元之父蒙代爾逝世！享壽88歲　曾精準預測通膨「獲諾貝爾獎」

▲被稱為「歐元之父」的諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾,4日在義大利逝世,享壽88歲。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

加拿大籍經濟學家、1999年諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾(Robert A. Mundell),4日在義大利的家中逝世,享壽88歲。

綜合《富比士》商業雜誌等外媒報導,這位經濟學泰斗是「最優貨幣區理論」的奠基人。這項理論推動了宏觀經濟學的「供給面學派」發展,並為歐元的誕生奠定了基礎,因此人們都將其稱為「歐元之父」。

#BREAKING Robert A. Mundell, known as the "father of the euro," passes away aged 88, reported China News Service citing sources close to his son pic.twitter.com/TwX3BdAfw3