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太魯閣出軌掀「台灣工地內幕」　1關鍵事故恐暴增！網驚：水太深

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌空拍畫面。（圖／花蓮最速報提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台鐵太魯閣案奪走50條人命，除了諸多疑點待釐清，也扯出國營企業、營造業的沉痾，就有內行點出台灣工地特殊的文化及現況，直言「對風險管理的觀念和心態如果不修正，台鐵事故仍然會頻繁發生，頂多是不同的人輪流砸鍋。」

專業網友在PTT長文指出，台灣營造業現場較特殊的幾個狀況，首先是「層層分包」的文化，分包就是主要得標廠商將一部分工程與其他廠商分工施工，「分包這件事在全球營造業都是普遍的，但分包的方式、規模、切分方式、層數及分包後權責歸屬則有很大差異，而台灣的特色是營造業普遍規模很小。」

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他表示，營造工程很少有較長的持續性，每個工地完工後，是否有相近的工程能續接，不確定性很高，不像很多產業人員可以固定編制，持續生產或提供服務，營造廠只會保留主要的主管和核心的技術人員，等拿到下一個案子時，再依工程案的特性和規模，將工作分配給協力廠商，「這樣的層層分包，安全責任、如何整體控管，就跟最上面承攬工程的營造廠觀念、能力、制度有很大關係。」

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲現場猶如人間煉獄。（圖／記者郭世賢翻攝）

再來，網友也點出根本問題，就是施工人員的非制度學習，「台灣早期多數施工人員的訓練都是師徒制為主，這樣的現象一直延續到現在，技術學校教的工種數量有限，而且經常與現場及時代有落差，導致很多工法在操作上會有各種不一致的說法和見解，甚至在安全的管理上，也缺少一致的認知和操作方式。」

另外，大學教育針對工務及工地管理，主要還是以理論和學科知識為主，在實務經驗和實習的重視度低於歐美，自然產生許多理想和現實的落差與誤解，「師傅一開始並不會信任大學畢業幾年、擔任工地管理人員的指令，所以只要一沒有人督導，很多安全措施和流程就鬆懈了，當然也有不少人不願意與師傅和工人搭話，自然雙方更不了解彼此的顧慮和立場。」

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

他也提到，台灣公共工程許多制度流程的訂定，多是參考國外資料後再加以修改定案，但畢竟國內外條件落差很大，如果直接移入執行，往往效果不佳甚至弊病叢生，「多數參與修訂的學者和高階公務人員很少是工地出身，儘管經常造訪工地查核，但準備好的狀況和平常運作狀況往往很不一樣，且走馬看花的查核也無法看到很多細節和環節。」

原po認為，這種狀況反而最容易發生危險，因為大家的注意力會放在文件上，而不是現場，出事後90%以上的時間和重點放在檢討和推託責任，卻不是討論如何避免下一次意外，或特殊情況的處理方式。最後，對於外籍移工的管理，他直言，「如果一開始就給予完整的安全訓練和觀念指導，反而會是最有機會持續維持的群體，」

▲工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲這場悲劇也揭開營造業許多問題。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這些情況在過去尚且能維持微妙平衡，然而隨著缺工問題漸趨嚴重，他不禁擔憂，「恐怕會讓許多工地事故機率暴增。」專業文一出，被廣大鄉民推爆，大家紛紛回應，「淚推，看完非常有感觸」、「推~其實很多是積習難改，政府、業主沒心改變，第一線的職安人員是最無力的」、「這水太深了，黑道白道雜處的地方耶，誰敢碰阿」、「很多包商也沒固定專業技工，直接人力銀行點工施做，施工品質很差」、「其實開標就一堆問題了，最低標的公司才能得標，是能多好啦」。

ET快訊
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