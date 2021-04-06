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今起開放所有醫事人員接種新冠疫苗「增22萬人可施打」

▲▼新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新光醫院開始施打AZ疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗開打第16天，中央流行疫情指揮中心今（6）日起擴大接種對象，從專責醫院第一線醫事人員放寬至執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等所有第一順位醫事人員，將增加22萬人可接種疫苗，總計可接種人數來到42.9萬人。 

▲▼COVID-19新冠肺炎第一類醫事人員實施對象各類人數統計。（圖／指揮中心提供）

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▲COVID-19新冠肺炎第一類醫事人員實施對象各類人數統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前說明，自3月22日起至3月30日止，首批開放接種AstraZeneca COVID-19疫苗總計接種12,605人次，為儘早提升高感染風險族群之免疫保護力，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家開會討論，建議開放實施對象第一序位所有醫事人員接種。

指揮中心決定今起開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種AZ新冠疫苗。

陳時中說明，首波開放接種對象為新冠專責醫院直接與非直接照顧新冠與疑似個案的一線人員（風險等級1、2）計有20萬人，現在開放包含新冠專責醫院非第一線人員（風險等級3）、其它醫院醫事與非醫事人員、診所、其它醫事機構職登人員、集中檢疫所人員等，估計有22萬人，合計所有第一優先醫事人員計有42.9萬人符合接種對象。

▲▼台大醫院接種首批AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院接種首批AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

中央流行疫情指揮中心3日公布從COVA獲配102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑4日上午運抵桃園國際機場。食藥署表示，若文件審查及檢驗均合格，最快於12日核發封緘證明書並封緘放行，該批疫苗效期只到5/31。陳時中指出，由於疫苗效期比先前直接洽購首批AZ疫苗要短，估計可能會加速開放第二、第三優先接種對象施打。

COVAX疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

▲台灣從COVAX獲配的AZ疫苗首批19.92萬劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，目前開放接種之AstraZeneca COVID-19疫苗，依臨床試驗安全性結果顯示，接種後可能產生的不良反應包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，一般於接種後數日內均可緩解，如民眾返家後有持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等不適症狀，請儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以及時診治並釐清病因。

民眾亦可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統將依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。

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