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林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

▲▼林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛顱內出血送醫。（圖／翻攝臉書）

▲林口一名男子打球防守時，刻意撞飛要上籃的男子。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男網友日前到新北市林口打籃球，沒想到朋友竟打到進醫院的加護病房，讓他氣憤地說「我真的不知道林口打球那麼兇欸」。影片曝光後，不少網友看完嚇傻，直呼「這是來殺人的吧！」

一名男網友在臉書PO出朋友受傷的經過。畫面顯示，白衣黑褲的朋友運球過半場要上籃，而籃板下的藍衣橘鞋男看準白衣男要上籃的第2步，直接將手放在身前、猛力撞上，導致白衣男瞬間滑倒，頭也用力撞地。

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真心覺得太扯了吧！ 打球打成這樣！ 還好意思說自己不是故意的！ 我兄弟都腦震盪顱內出血了！ 我真的不知道林口打球那麼兇欸 看到影片跟兄弟住加護病房是真的扯⋯⋯

張絔棛發佈於 2021年4月4日 星期日

「碰！」白衣男的頭部與地板撞擊後發出悶聲巨響，讓一旁錄影的原PO及友人嚇傻大叫。此外，原PO也說，藍衣男稱自己「不是故意的」，但他的朋友卻因腦震盪、顱內出血而住進加護病房，「真心覺得太扯了吧！」

該文PO出後，不少網友直呼誇張「太離譜了⋯也太用心推了，跌倒撞到頭」、「他不是打的兇，他是仗勢朋友多在現場，他才敢這樣打球，告到底」、「這太扯了…沒品不要打球啦」、「還好有影片可以知道是故意不是過失，傷害罪提告囉」、「還不趕快吉他，免得下一個受害，水泥地這樣打會出人命捏」。

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▼白衣男的頭直接撞上水泥地。（圖／翻攝臉書）

▲▼林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛顱內出血送醫。（圖／翻攝臉書）

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林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

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