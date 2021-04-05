快訊／第6節車廂下殘肢「確認為21歲莊姓憲兵」！現場小心移出中

記者吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，釀成50死、202傷慘劇。其中21歲莊姓現役憲兵與4名家人也一同搭該班車返回台東老鄉，而意外發生後，4名家人已獲救，但莊男卻不幸罹難。歷經2天時間，4日中午終於完成指認莊男遺體，而稍早確認第六節車廂下的遺體，已被確認是莊姓憲兵的殘肢，目前正小心將遺體挪出中。

▲莊姓憲兵不幸罹難。（圖／翻攝當事人臉書）

據了解，莊男是一名現役軍人，服務於台東憲兵隊，是家中獨子，原本於北部受訓，與其他4名家人一起搭上408次太魯閣號列車返回台東老家，怎料，卻遇上列車出軌事故，坐在第6車廂的4名家人雖已平安脫困，但莊男卻在這起事故中不幸罹難。

另外，由於莊男的部分遺體目前仍卡在第6節車廂底下，因此現場救災作業人員，為了盡量保持殘肢完整，作業上特別小心，為得就是避免再度造成傷害，而目前現場正小心作業當中，等到將遺體移出之後，就會繼續進行車廂拖出的作業。

這起事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到在行經隧道時，遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，其中又以6、7、8節車廂最為嚴重，畫面相當怵目驚心，也讓人特別哀痛。另外，目前統計死亡人數為50人、受傷人數202人。