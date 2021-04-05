連夜搶修28具罹難者遺體　76行者：讓他們用最有尊嚴的姿態離開

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台鐵408次太魯閣2日發生嚴重死傷事故，除了列車因撞擊造成嚴重扭曲變形外，難者更有面容難以辨認、肢體破碎的情形。「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將受訪時指出，面對這些罹難者及其家屬，夥伴們就算敖紅了眼，也會拼命讓罹難者在最後一程的路途上，可以以最有尊嚴的姿態離開。

在此次的意外中，76行者遺體修復團隊多名修復師趕赴花蓮殯儀館，漏夜修復罹難者屍身，目前最新修復進度，76團隊已修復28具罹難者遺體，而有21位罹難者遺體已送離殯儀館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

76行者遺體修復團隊召集人陳修將曾指出，最小罹難者4歲女童因傷口遍布全身，缺損部分較多，修復難度也最高。發言人王薇君也提到作業最困難的是心痛，而不是修復的技術，稍早完成罹難母子蘇巧芬跟蘇子皓的遺體修復，還將2人的冰櫃擺在一起，家屬看到遺體修復完成激動的抱著王薇君哭，而能夠與家人擺在一起，10多歲的小男孩應該不會怕了。

▲76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（圖／記者游宗樺攝）

律師陳孟秀4日偕同立委王婉諭到花蓮殯儀館向罹難者家屬表達慰問之意，她也在臉書上表示，希望能陪伴太魯閣號事件的受難者及家屬們，度過這條艱辛的時刻，也希望能在第一線確認有什麼能協助的地方，看著王薇君穿梭在各處，一邊悉心照料著被害者家屬，另一邊又忙著協調修復的大小事宜以及媒體聯繫，4日下午更是來回台北花蓮，「我由衷敬佩，也好心疼。」

陳孟秀也感恩76行者遺體修復團隊在此次事件中的付出，感念說道，在事發當天76行者遺體修復團隊就緊急組隊，從台灣各角落前往花蓮，協助處理許多遺體修復的工作，不眠不休地為罹難者修復遺體，雖然救難工作雖然暫時告一段落，但76行者的工作事實上才正要開始進入最忙碌的階段，大概還要再持續一個禮拜才能落幕。

陳孟秀也提及，召集人陳修將表示，「面對這些大體、看著這些家屬的眼神，夥伴們就算熬紅眼，拼命也要讓罹難者在最後的一程上，用最有尊嚴的姿態離開。」

日前有消息謠傳「76行者遺體修復團隊」會收取費用、斂財等情形，立委王婉諭則駁斥，該團隊長期合作以來都是關心公益、給予犯罪被害人協助，對於外界的汙名化說法，「絕對沒有這種情況」，該團隊一直保持善心，希望能夠回饋社會，「因為我們都是犯罪被害人，希望能夠陪家屬度過這段漫漫長路。」