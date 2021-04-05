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她買漢堡王…突拔槍「朝店員猛掃射」！　只因點餐等太久

▲▼ 美國女子買漢堡王嫌店員動作慢等太久，直接朝店員開槍。（圖／翻攝自臉書／Memphis Police Department est.1827）

▲女子點餐覺得等太久，直接朝店員開槍。（圖／翻攝自臉書／Memphis Police Department est.1827）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國田納西州一名女子上月30日前往漢堡王點餐，但隨後與店員爆發激烈爭執，只因覺得店家動作太慢。豈料，情緒不穩的她突然從車內拿出一把手槍，接著把上身探進車道窗口，直接朝工作人員開了數槍。

綜合紐約郵報等外媒報導，該名女子當時乘坐一輛灰色轎車，在另名男子的陪同之下，來到曼非斯市（Memphis）的一間漢堡王購買餐點。只不過，坐在副駕駛座的她嫌店員動作太慢，認定點餐等待時間過長，隨即下車走向餐點窗口，與店內多名工作人員發生爭執。

沒想到，該名女子隨後情緒失控，依據警方公布的監視器畫面，當時她從車內拿出一把黑色手槍，在返回窗口處後，雙手持槍朝工作人員開槍數次。店員見狀立即自後門逃離現場，無人受傷。

警方獲報後針對此案展開調查，並懸賞1000美元（約新台幣2萬8800元）尋求緝拿嫌犯的線索。

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