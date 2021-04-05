帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

▲帛琉牛奶湖是知名景點。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場4日電

帛琉旅遊泡泡首發團4日晚間返台，旅客依分流規劃入境，並有專用商店、廁所及通關櫃檯，旅客表示，在帛琉依規定團進團出，台灣民眾可以在疫情期間出國遊玩真的很幸福。

華航自帛琉返台班機原本預計4日晚間10時50分抵達桃園機場，但提早至10時30分降落機場，旅客下機後雖然疲憊，但仍難掩興奮之情。

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首發團旅客陳美雲表示，悶了很久沒有出國，這次可以去帛琉非常開心，當地的防疫措施做得非常好，團員們除了團進團出更全程戴口罩，也遵守當地防疫規定，她覺得台灣防疫做得非常好，希望民眾能珍惜這樣的成果。

從事商務工作的團員陳先生說，帛琉防疫工作很紮實，旅客到那邊有種「這個國家為了我們特別把大門打開的感覺」，這次去感覺像是國民外交，「帛琉信任台灣，台灣人也去觀光」，當地民眾更是熱情歡迎，旅行團遵守團進團出規定，成員也願意配合防疫，全球籠罩在疫情之際，台灣人還能出國旅遊真的非常幸福。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，旅客入境整體作業順暢，要歸功於中央流行疫情指揮中心、交通部觀光局及桃機公司等單位通力合作，但在整體秩序上相關單位還不熟悉，建議可以讓領隊與旅客更了解整體作業方式，往後若有更多旅遊泡泡旅客時相信會做得更好，相關單位也會立即召開會議檢討改進。

桃園國際機場國境單位指出，帛琉首發團返台時，班機停在接駁機坪，旅客則搭乘接駁車至D6機門，華航人員會為旅客貼上識別貼紙，並由專人引導入境，入境時除了與其他旅客區隔分流，還設有專用泡泡免稅店及廁所，旅客依序通過入境檢疫系統查驗，移民署也設有專檯證照查核。

國境單位表示，行李轉盤事前會進行清潔消毒，旅客在領取行李後通過海關專檯出關，自行開車旅客可經由B2樓層前往P4停車場，其餘旅客由旅行社領隊統一帶至第二航廈的國道客運月台，分別搭乘遊覽車、計程車或由親友接送返家。

國境單位指出，旅客入境前，需先完成「入境檢疫系統」線上健康申報，填寫自主健康管理通知書，入境時，由檢疫人員健康評估是否有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀，無症狀者辦理通關手續，須進行5天加強自主健康管理，期滿後再次採檢，確認陰性後，繼續進行9天一般自主健康管理。

若有發燒或呼吸急促等症狀，符合後送就醫條件者，將後送合約醫院依循「社區監測通報採檢及個案處理流程」進行通報及採檢後，返回住所續行加強自主健康管理至第5天，再次檢驗結果陰性後續行一般自主健康管理至第14天。不符合後送就醫條件者，於機場就地採檢後，返家進行自主健康管理。