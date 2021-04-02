「帛琉泡泡」泡沫化！次發團剩10人　6間旅行社慘賠

▲帛琉首發泡泡團，採檢陰性旅客陸續辦理報到手續。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

帛琉旅遊泡泡團1日首航，不過只有首發團幾乎賣完，後續買氣相當無力，4日出發的「次發團」僅剩10人要出發，7日團甚至還有4家業者直接取消，帛琉泡泡直接泡沫化。

帛琉旅遊泡泡團後續買氣不佳，在首發團之前，原本4天3夜團費約6.5萬，就有許多業者為拚出團直接將4/4、4/7價格砍近半，團費下殺至3.9萬賠本賣但也賣不掉。

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對此大榮旅遊集團董事長郭文榮表示，4/4團最大問題卡在旅客資料送審來不及，交通部觀光局之前規定必須在出團前7天將資料送審，後來改成3天，但接下來碰到連假，各單位都放假無法送件，作業時間來不及。

▲帛琉泡泡團首航有近百名旅客參加。（圖／記者林敬旻攝）

另外也有業者抱怨，首發團4/1遇到連假，10多個機位滿團蠻正常，帛琉旅遊泡泡一確認時，旅客打來詢問度非常高，甚至排到候補，不過，後續實際銷售後，因銷售期過短、檢疫規定繁瑣等因素賣不動，還要疲於奔命跟消費者解釋。

實際上，6間參與帛琉旅遊泡泡團的旅行社幾乎都慘賠，原因在於需事先付出高昂成本。知情人士指出，以目前單一機票價格3萬計算，每間旅行社需依照取得的座位數，先付清4/1、4/4、4/7、4/11出團日機票錢，帛琉當地船隻、景點的船票、門票也必須買斷，導致還沒出團，旅行社就至少得先付千萬成本，對已慘賠一年多的業者來說無疑是雪上加霜。