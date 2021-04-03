▲新北林口到台北通勤通學，平日尖峰再增兩班次跳蛙公車。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局表示，自4月6日起闢駛「林口（文化北路）−捷運圓山站」跳蛙公車，平日早上6時30分、6時50分二班次，提供林口南勢地區民眾尖峰通勤通學服務，不但可以使用1280定期票或電子票證刷卡搭乘，也能預先利用跳蛙公車App購票選位，購買月票更可再享67折優惠。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，「林口（文化北路）−捷運圓山站」跳蛙公車路線自新北特殊教育學校發車，行經林口區文化北路、忠福路、南福路、南勢街及南勢二街站位後直上林口交流道，經國1抵達捷運圓山站，車程約50分鐘，採二段票收費。

林詩欽說，「林口（文化北路）−捷運圓山站」跳蛙公車將自4月6日起上路，林口地區跳蛙公車也累計達12條路線，提供民眾更快速接駁服務，也希望能減少私人運具、轉移使用大眾運輸，以改善區域交通壅塞問題。

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