▲毛小孩飼主照過來！新北111間動物醫院4月狂犬病注射享優惠。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市家犬貓數量及動物醫院數量是全國前三名，為鼓勵民眾攜帶犬貓踴躍施打狂犬病疫苗，動保處與111間動物醫院簽約合作，共同辦理狂犬病預防注射優惠活動，享有每隻注射費用優惠價110元，並領取110年閃亮亮金黃色頸牌，新北市政府動保處提醒民眾，請務必每年定期施打疫苗，以免受罰。

動保處長楊淑方表示，狂犬病是法定傳染病同時也是重大人畜共通傳染病，台灣自2013年7月發生了野生鼬獾病例，至今仍有野生動物疫情案例通報，請民眾在外遇有野生動物，遵守不接觸、不餵養、不騷擾3不原則。動保處將陸續以手機簡訊及寄發通知單，提醒民眾飼養食肉目包含犬、貓、貂、浣熊等動物亦要施打疫苗。無施打將依動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元罰鍰，提醒飼主給予寵物愛的保障，以免受罰。詳情可至「新北市政府動保處」官網查詢合作醫院。

▲板橋動物之家教官犬「大頭」左圖，從合宜住宅救援回來，在動保員細心照料下，現在是個貼心親人毛男孩。

楊淑方說，飼主若擔心毛寶貝對狂犬病疫苗過敏或有疑義，動保處官網提供民眾查詢無佐劑狂犬病疫苗動物醫院供做選擇。另外為服務各區民眾，上半年至各區辦理巡迴注射，將依民眾需求與各區公所合作並增加場次，有需求飼主可向當地里長及區公所統計毛寶貝施打疫苗數量，由區公所統一提出申請。4月9日開始至6月5日，15個寵物公園亦同步進行狂犬預防巡迴注射，方便民眾帶狗散步、遛狗時，為飼犬植入寵物晶片跟施打狂犬病疫苗。

新北動保處表示，板橋動物之家教官犬「大頭」在8月齡時，從合宜住宅救援回來，在動保員細心照料下，現在是個頭很大的貼心親人毛男孩，因關節不好，加上愛吃跟懶於運動，讓人很有放鬆感覺；大頭現在是小小兵體驗營的教官犬，每年板橋動物之家也會幫大頭注射狂犬病疫苗，為配合新北市4月狂犬病疫苗注射月，大頭將協助代言宣傳狂犬病疫苗重要性，歡迎喜愛大頭民眾至動物之家，一同做好狂犬病防疫工作。

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