太魯閣號51死　盧秀燕：家屬「困難現在才開始」需大家伸援手

▲盧秀燕出席動物之家后里園區開幕典禮接受媒體訪問。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台鐵太魯閣號51死意外第三天，台中市長盧秀燕率先宣布捐出1個月薪資援助死傷家屬，她4日表示，太魯閣事故死傷眾多，傷者還有很長的醫療復健之路，死者家屬也要經歷家庭重建。「困難現在才開始！」他們需要大家伸出援手，陪伴度過難關。

台中市長盧秀燕今天上午出席台中市動物之家后里園區開幕典禮，有媒體詢問她率先捐出1個月薪資援助此次太魯閣事故死傷家屬。

盧秀燕表示，此次太魯閣事故死傷人數眾多，傷者還有很長的醫療及復健之路，死者家屬也要經歷家庭重建的過程，他們的困難現在才開始，還有艱辛漫長的路要繼續走下去，需要大家一起伸出援手、陪伴他們度過難關。

她表示，市府在得知事故後，第一時間即動員整備協助，她也前往慰問此次不幸罹難的駕駛員家屬，他的母親非常勇敢、堅強，由於駕駛員母親是虔誠一貫道道親，很多在地道親也主動予以關懷協助，目前駕駛員的兩位姊姊人在花蓮討論後事，市府會持續關懷等候家屬決定，如果決定回到台中辦理，民政系統會全力協助。

盧秀燕說，此次不幸事故令人萬分不捨，市府針對駕駛員的家庭會持續關心協助，陪伴他們度過難關，另外還有2位市民乘坐同班次列車，一位受到輕傷、一位所幸未受傷，但都受到驚嚇，區公所同仁已經聯繫關懷，市府會持續關懷陪伴。

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