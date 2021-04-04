「我坐山旁聽風的嗚咽」蔣勳寫詩悼念太魯閣傷者　220字惹哭萬人

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台鐵太魯閣號意外奪走51條生命，震驚國內外，長年住在台東池上的美學大師蔣勳，也在臉書專頁寫下長詩悼念亡者與傷者，悲傷詩句如「他們彼此告誡：不得已要外出，回來時不要坐6、7、8車廂」、「我坐在山旁聽風的嗚咽，聽東部縱谷長長的嘆息」宣洩著悲傷與痛苦，長詩發表後短短數小時，就已破2萬人按讚、千人轉發。

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▲太魯閣號車身卡在隧道中。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔣勳從2014年在台東池上駐村，為當地觀光、文化推廣，太魯閣號意外發生後，他先難過在臉書發文表示，「清明連假第一天，許多東部的朋友是坐這輛車趕回家為親人掃墓吧？」並表示一整天在痛苦中，不忍亡者、傷者，不忍受驚嚇的乘客。

▲台灣美學大師蔣勳演講。（圖／記者周康玉攝）

今（4日）清晨，蔣勳在臉書譜下220字長詩悼念亡者與傷者，詩中寫到「死亡這樣沈默，找不到軀體的頭這樣沈默，找不到嘴巴的眼睛這樣沈默」「傷痛到不能言語，不想言語，讓貪瀆說話吧，讓蠻橫說話吧，讓自私自利的偏執說話，讓仇恨說話，讓隔岸觀火的傲慢說話」的詩句，讓人感受到深深的痛苦與憤怒。

悲痛悼念長詩觸動萬人，短短數小時就吸引破2萬人按讚、千人轉發，有當地人悲傷無奈留言「我們台東人漫長的回家路～」、「寫盡花東的悲，只能在沈默裡沈默」、「感覺老師一氣呵成完成了這首長詩！出自靈魂深處的吶喊」。